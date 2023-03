Pražané si nejvíce cení rodiny a přátel, chybí jim volný čas, ukázal průzkum

Obtížnost práce 64,9 procenta Pražanů má sedavou práci, zatímco v celé ČR je to 44,1 procenta.

Na nohou je v pracovní době 8,9 procenta obyvatel Prahy, jsou to například kadeřnice, učitelé, prodavačky.

Chůzi nebo středně těžkou fyzickou aktivitu zvolilo jako typ své práce 21 procent Pražanů, jde o profese jako zdravotní sestra či číšník.

Fyzicky náročnou práci vykonávají hlavně muži. Například práce s motorovými nástroji, stavební práce. V Praze se jí živí jen 5 procent lidí, v celé ČR to je 9,3 procenta pracujících.

Stání v pracovní době je u všech stupňů vzdělání více zastoupeno u žen. Namáhavá pracovní aktivita se snižuje u lidí s vyšším dokončeným vzděláním. Zdroj: ČSÚ