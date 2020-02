Budoucnost mostu na Výtoni má v rukou ministerstvo, ve hře je i bourání

10:10

Železniční most spojující smíchovský a výtoňský břeh Vltavy je jedním z nejzanedbanějších v Praze. Byl postavený v roce 1901 a jeho životnost byla plánovaná na sto let, skoro dvacet let tak již přesluhuje, což je znát i na jeho technickém stavu. O budoucnosti stavby nyní rozhoduje ministerstvo kultury.