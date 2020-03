Železniční most na Výtoni zůstává pod památkovou ochranou

Rozhodnutí zatím není pravomocné, běží lhůta, ve které se lze odvolat.

„Na základě všech shromážděných podkladů dospělo MK k závěru, že soubor železničních mostů vykazuje znaky kulturní památky a nezbytná oprava ocelové konstrukce jedné či dvou částí soumostí neznamená zásadní ztrátu památkové hodnoty soumostí jako celku,“ řekla mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Podle oznámení ministerstva na Twitteru neznamená toto rozhodnutí, že most zůstane v havarijním stavu. Oprava by ale měla zajistit zachování památky i původní funkce.

V minulosti však Kloknerův ústav ČVUT uvedl na základě diagnostiky mostu, že kvůli korozi je oprava konstrukce nereálná.

Železniční most měl podle plánu Prahy zvýšit kapacitu metropolitní železniční sítě tím, že by bl rozšířen o třetí kolej. To podle ministerstva bude možné tak, že se zbuduje další most.

„Třetí kolej lze realizovat výstavbou nového jednokolejného mostu vedle mostu přes Vltavu, spolu s novou přestupní zastávkou na pravém břehu Vltavy,“ dodala Lagronová.