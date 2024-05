Naplněný život i pro duševně nemocné. Otevírání psychiatrických klinik pokračuje

Podle Válka se české zdravotnictví zaměří na destigmatizaci jednotlivých nemocí. „Snažíme se, aby bylo právo zapomenout na nemoc a chceme, aby se k pacientům s onemocněním duše přistupovalo jako ke každému jinému pacientovi, aby mohli žít plný život a nemuseli být někde zavření,“ řekl Válek v terapeutické zahradě psychiatrické kliniky VFN.

Nejen jako ministr zdravotnictví, ale i jako vicepremiér také ujistil, že vláda udělá vše proto, aby podporovala rekonstrukce a tím obnovy zdravotnických zařízení pro psychicky nemocné, kteří jsou její prioritou. „Otevíráme postupně psychiatrické léčebny, Bohnice jsou zářný příklad, aby byly otevřené veřejnosti, protože veřejné zdraví je skutečně jedna ze zásadních priorit vládního programu a proto doufám, že se nám letos podaří co nejdřív schválit vládní radu pro veřejné zdraví, která bude celou péči o zdraví, prevenci nejen zdravého těla, ale i zdravého ducha podporovat,“ sdělil Válek.

V té souvislosti zavzpomínal na doby, kdy do funkce ministra nastupoval. „Tehdy se měla rušit léčebna pro děti v Opařanech, měla být zlikvidovaná, ale zůstala. Dnes je to velká léčebna, která ztrojnásobila počet lékařů, kteří tam pracují a výrazně zlepšila péči,“ podotkl a připomněl také někdejší komplikovanou situaci v kroměřížské psychiatrické nemocnici. „Tam se toho ujal pan ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík a dnes, po roce a půl, jen zásluhou jeho a jeho personálu má nemocnice na účtě 200 milionů a začíná stavět nový pavilon,“ sdělil. Zdůraznil, že stejným způsobem řídí VFN její ředitel David Feltl.

Ve VFN vznikne 25 dětských lůžek

Zástupci Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN současně představili strategický rozvoj jejich dětské psychiatrické péče. Do pěti let tady má vzniknout až 25 lůžek pro dětské pacienty. „Je to plán, naším cílem je, abychom měli jednu jednotku lůžkového oddělení pro děti, to znamená 20 až 25 lůžek,“ sdělila mluvčí VFN Marie Heřmánková. V současnosti zde mají pro děti pouze denní stacionář, lůžkové oddělení je jen pro dospělé.

Jelikož právě zde před 140 lety zemřel hudební skladatel Bedřich Smetana, byla mu v úterý rukou jeho pravnučky Glorie Schwarzové slavnostně odhalena pamětní deska na budově kliniky, tenkrát Ústavu pro choromyslné. „Jestli cítím na prapradědečka hrdost? Mluvme raději o radosti,“ pověděla redaktorce MF DNES Schwarzová. Přinesl podle ní především radost, na což se často zapomíná. „Pořád se prezentuje, že byl nemocný, neslyšel, ale z uveřejnění dopisů z jeho mládí zjistíte, že to býval kluk jako každý jiný,“ ujistila. V zahradě k příležitosti odhalení Smetanovy desky zahrálo duo studentů pražské AMU na housle a violoncello některé ze skladatelových děl.

Nejezdíme s bílou kazajkou

Nad terapeutickou zahradou je uzavřené oddělení číslo 1, odkud hudbu přes mříže poslouchali a na mobilní telefon si nahrávali pacienti. „To jsou, abych tak řekl, horší stavy, akutní, například psychózy,“ ozřejmil Pavel Harsa, vedoucí klinický psycholog VFN a 1. LF UK, proč k poslechu Smetanovy hudby nepřizvali do zahrady také je. Pacienti mají podle něho plno různých vnitřních i venkovních aktivit a akcí, které pro ně klinika pořádá. Mají k dispozici i televizi, ale s mobilními telefony je podle lékaře někdy problém.

„Stávalo se nám, že pacient si objednal 40 pizz a oni to sem přivezli... To udělá člověk s poruchou myšlení, má psychotický stav. Takže my to musíme nějakým způsobem regulovat, aby nám sem vozili denně pizzu a zas odváželi, to nejde,“ dodává Harsa.

„Obecně sice máme tendenci snižovat počet lůžek a přecházet na stacionární péči, aby tu nebyli zavření, ale to samozřejmě nejde u všech,“ konstatoval Harsa s tím, že někdy jde o tak vážné případy, že vyžadují hospitalizaci, jelikož jsou nebezpeční sobě i okolí.

Podle něho zde léčí také hodně mladistvých závislých na drogách či alkoholu. „Důvod takových diagnóz je i v dostupnosti těch látek, dneska se dají sehnat i na internetu, což mě překvapuje. My vycházíme z bio sociálního modelu, což znamená, že něco zdědíme, něco je dáno naším temperamentem, naší psychikou, a něco vlivem prostředí,“ vysvětlil s tím, že někdy se s tím nedá nic dělat. „Jestliže ty děti jsou v nějakých partách a negativně ovlivnění svými vrstevníky, a rodina nezasáhne nebo to neví, tak to může být spouštěčem, že sáhnou po omamných látkách.

Nejčastější dětské diagnózy na zdejší Psychiatrické klinice podle něho jsou poruchy chování, ADHD, závislosti a hyperaktivní porucha, přičemž akutní stavy přiváží záchranná služba. „Jinak je sem přiveze rodina, my pro ně nejezdíme s bílou kazajkou,“ uzavírá Harsa.