Zásah na fakultě sociálních věd. Policisté kvůli výhrůžce zadrželi člověka

  9:46,  aktualizováno  10:45
Pražští policisté v úterý přijali oznámení o možné výhrůžce směřující k Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Okamžitě provedli opatření k zajištění bezpečnosti přítomných lidí. V souvislosti s oznámením omezili na osobní svobodě jednoho člověka. Nikomu nehrozí žádné další nebezpečí, ujistili na síti X.

Podle informací serveru Novinky.cz policie zadržela akademického zaměstnance školy. Policejní akce uskutečnila ve třech fakultních budovách - v Jinonicích, Hollaru a v Opletalově.

„Na místo jsme neprodleně vyrazili. Nikomu se nic nestalo,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Policie nyní zjišťuje, co přesně se odehrálo, okolnosti zatím nebude komentovat.

„Policie hledala podezřelého člověka, ten se v našich fakultních budovách ale nenacházel,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí FSV UK Kristýna Springorum. „Dále probíhá vyšetřování a věc je v rukou policie, našim studentům ani zaměstnancům žádné nebezpečí nehrozí,“ dodala.

Zásah se podle Springorum uskutečnil kolem 8:30 a trval krátce, zhruba pět až 15 minut. Vedení fakulty o něm informovalo studenty i zaměstnance prostřednictvím krizového informačního a svolávacího systému univerzity.

Nyní je policejní akce ukončena a nehrozí žádné nebezpečí. Čeho se údajná výhrůžka týkala, mluvčí neřekla a odkázala na policii. Fakulta zahájila 16. února letní semestr.

