Zaměstnavatelé v Praze chystají nábory i propouštění. Mzdy porostou

Do osekávání se teď nikomu nechce, říká ekonom Je kde škrtat, ale všechno jsou to drobné. Jediné velké položky jsou důchody a školství, a tam se do toho nikomu nechce. Jsme tak nejspíš odsouzeni k vyšším daním,“ říká ekonom Dominik Stroukal, člen Národní ekonomické rady (NERV), který přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Byl letošní vládní plán na ozdravení veřejných financí správný krok?

Něco jsme udělat museli. Že máme problém ve veřejných financích, vyplývalo z analýz Národní rozpočtové rady, a kdybychom se nepohnuli z místa, tak narazíme na naše vlastní pravidla rozpočtové odpovědnosti. Když si na silvestra dáte předsevzetí, že přestanete pít, tak samozřejmě pořád máte volbu své předsevzetí porušit. Jak důvěryhodně ale budete vypadat, když si dáte do nosu hned na Nový rok? A problém byl skutečně tak velký, že velký musel být i vládní konsolidační balíček. Já osobně bych se nebál jít ještě dál, ale chápu, že nám ekonomům se to snadno řekne, v politice je to samozřejmě složitější. Celkově jsem tedy rád, že k něčemu došlo, i když by to ideálně mělo být výrazně víc. Zotavili jsme se už ekonomicky z covidu?

Jak v čem. Hrubý domácí produkt se nám jako jediné evropské ekonomice zpátky na předpandemickou úroveň nevrátil. Nezbavili jsme se závislosti na vysokých schodcích, i když naštěstí došlo k výrazné konsolidaci. Zvykli jsme si během pandemie na věci, které jsou drahé, a do budoucna si je při současných daních a odvodech nemůžeme dovolit. Podle mého je bláhové si myslet, že se stát oseká, takže dříve nebo později nás doženou vyšší daně a odvody. Osobně se mi to nelíbí, pořád vidím spoustu míst, kde by stát mohl sekat, ale do toho se nikomu moc nechce. Začnou v roce 2024 Pražané více utrácet?

Ať se nám to líbí, nebo ne, Praha má v inflaci obří výhodu. Sama Česká národní banka nedávno zveřejnila průzkum, z kterého vyplývá, že vnímaná inflace je ve městech nad 100 tisíc obyvatel o 2,5 procentního bodu nižší než v obcích pod tisíc obyvatel. To je ohromný rozdíl. Je to dáno celou řadou faktorů od vyšší konkurence obchodníků v Praze přes vyšší počet bohatších a vzdělanějších, kteří mají jiné složení spotřebního koše, než mají nejchudší domácnosti, takže se jich tolik nedotknou obří růsty cen u potravin či energií, které mají ale chudší domácnosti vysoce nadreprezentované. V příštím roce to v tomto ohledu bude stejné, ale klesající inflace tento dramatický rozdíl zmírní. Podle průzkumů mají obyvatelé na jedné straně vysoké úspory a na druhé straně polovina neušetří ani korunu. Proč?

Důvody jsou hlavně dva. Jedním je čistá statistika, kdy je samozřejmým problémem průměr. Většina lidí na průměr nedosáhne, takže se nemůžeme divit tomu, že je tu opravdu velká část společnosti, která obrací každou korunu. Druhým je pak způsob měření. My opravdu máme spoustu domácností, co jsou papírově bohaté, ale ve skutečnosti živoří. Máme obrovskou míru vlastnického bydlení, a kdo bydlení v Česku vlastní, je prakticky bez výjimky milionářem. Jenže naše „bohatost“ je pak hodně virtuální. Kdybychom tu nemovitost prodali, tak si stejně musíme koupit jinou, abychom měli kde bydlet. Záleží tedy na tom, jestli měříme příjmy, nebo bohatství, a ani u toho bohatství to není tak jednoduché a vypovídající