Nové kulturní centrum Prahy 6. Opuštěný zámek Veleslavín si vypůjčí městská část

12:40

Do barokního zámku Veleslavín v Praze 6 se lidé momentálně podívají jen při výjimečných událostech, pro veřejnost je totiž už roky zavřený. To chce nyní změnit městská část, která se s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dohodla na jeho výpůjčce. Plánuje z něj udělat kulturní centrum, a to už letos v létě. Nejprve ho však musí alespoň zčásti opravit.