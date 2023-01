Zákaz pyrotechniky v centru Prahy nezabral, odborníci vyplňují mapu škod

„Vyhláška má zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů,“ připomněl mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman. Podle něj má každý za dodržování vyhlášky osobní zodpovědnost.

„Sice platí od roku 2020, ale s ohledem na covidové roky byla v zásadě poprvé v praxi. Její účinnost budeme zcela jistě vyhodnocovat, ale nyní je na jakékoliv soudy brzy. Další postup bude také záležet na politické reprezentaci,“ uvedl dále mluvčí.

„Užívání pyrotechniky v dnešní době je stále poměrně těžké zabránit. Postupně si ale společnost uvědomuje škodlivost ohňostrojů pro člověka, zvířata i obecně,“ řekl Petr Hlaváček (STAN), stávající náměstek primátora.

Pyrotechnika způsobila hlavnímu městu řadu problémů. „Odborníci již nyní zapisují mapy znečištění při silvestrovské noci a nejsou to pominutelná čísla,“ upozornil Hlaváček. Grafy meteorologů okolo půlnoci zahrnují například zvýšené koncentrace částic polétavého prachu PM10.

Plyne to například ze záznamu z Riegrových sadů a dalších stanic. „Ohňostrojový smog představuje velmi podivnou směs sloučenin s velkým zdravotním rizikem, která by se jinak v ovzduší vůbec nemohla vyskytovat,“ řekl Petr Klusoň z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky (AV ČR).

Hořčík, titan, rubidium, to jsou některé látky, které ohňostroje uvolňují. „Kdyby takové množství nebezpečných látek vypouštěl průmyslový podnik, čelil by soudnímu řízení a zavření. Lidé ale tento podivný mix jedů a karcinogenních látek přímo vdechují a o jeho nebezpečích nemají ani ponětí,“ zdůraznil Klusoň.

Rachot k tomu patří

„Jsme tady proto, abychom se bavili, a pyrotechnika k tomu přeci patří. O jejím zákazu jsem neslyšel,“ vysvětlil dobře naladěný mladík, který do metropole dorazil na novoroční oslavy ze saského Lipska. V centru zákaz používání zábavní pyrotechniky přitom platí již od roku 2020.

Hříchy silvestrovské noci Záchranáři – V porovnání s uplynulými roky před nástupem pandemie koronaviru se jednalo spíše o mírnější oslavy konce roku, hodnotí silvestr pražští záchranáři. Ošetřili 28 osob, z nichž deset transportovali do nemocnic. Úrazů spojených s pyrotechnikou ošetřovali šest. Za celou noční směnu řešili 81 událostí. Městská policie – 160 oznámení souvisejících s pyrotechnikou přijali operátoři na tísňové lince městské policie 156. O rok dříve telefonátů vyřídili 77, nárůst je tedy více než stoprocentní. Strážníci řešili 355 přestupků, minule to bylo 234. Dvakrát použili i donucovací prostředky.

Město před koncem roku 2022 připravilo kampaň, která měla Pražanům a návštěvníkům metropole zákaz připomínat. To však lidem v době, kdy hodiny odměřovaly závěrečné okamžiky roku 2022, nějak zvlášť nepřekáželo. Rachejtle a petardy duněly také na náplavkách, kde zmíněné omezení platí také.

„Vyhlášku vítáme, podporujeme směr, jakým město jde. Je to jako v případě jiných přestupků. Denně lidé porušují předpisy ohledně parkování, rychlosti a další. Otázkou je, jak by to vypadalo, kdyby stávající omezení vůbec nebyla,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Strážníci měli právě i kvůli pyrotechnice výrazně více práce. „Zatímco před rokem městská policie řešila 234 přestupků spojených se zábavní pyrotechnikou, letos šlo o 355 případů, tedy o 50 procent více,“ dodala Seifertová. Výrazně narostl i počet volání na tísňovou linku strážníků. Do trojského útulku odvezli policisté sedm zatoulaných psů.

Na komíně i v řece

Prskající, hřmící a čadící pyrotechnické hračky valnou měrou přispívaly do hlášení hasičů, policistů a záchranářů. „Do druhé hodiny ranní jsme zasahovali u padesátky požárů, které způsobila zábavní pyrotechnika. Jednalo se o menší požáry travních porostů, zbytků pyrotechniky nebo odložených věcí na balkoně bytu,“ shrnují hasiči.

Ti dostali více možností předvést svůj všestranný výcvik. Jejich lezci zachraňovali dva nadšence, kteří pravděpodobně inspirováni hrabalovským filmem Postřižiny zdolali stometrový komín v Malešicích. Dolů je ale museli dostávat experti. Vyproštění se dočkali i lidé, kteří uvázli s loďkou u Karlova mostu, odkud jim pomáhali hasiči spolu s vodní záchrannou službou.

Na nedostatek práce si nemohli na přelomu roku stěžovat ani policisté. „V průběhu silvestrovské noci policisté vyjížděli od šesti hodin večer do šesti hodin ráno k více než k 500 oznámením na linku 158. Největší nárůst oznámení zaregistrovalo naše operační středisko krátce po půlnoci. V době od půlnoci do čtyř hodin ráno bylo na linku 158 přijato 291 hovorů a zaevidováno 214 událostí,“ shrnula novoroční oslavy Violeta Siřišťová, mluvčí pražské policie.

Policisté zajistili též 10 osob pro podezření z přestupku. Desítky lidí pak vyřešili v takzvaném příkazním řízení. Okolo půlnoci bylo řešení přestupků na místě, například za pyrotechniku, obtížné. Pro delikventy to však nekončí. „Věc jsme oznámili na příslušný správní orgán,“ dodala Siřišťová.

„Jsme si vědomi toho, že pro policii, která plní i jiné úkoly, je vymáhání vyhlášky v takovém objemu lidí koncentrovaného do krátkého času na Silvestra problematické,“ okomentoval zahlcení policistů mluvčí magistrátu Hofman.