VIDEO: Sanitka nezvládla dojet k pacientce, záchranářská ulička byla ucpaná

„Posádky vyjížděly k případu ženy, která pociťovala bolesti na hrudi a příznaky ukazovaly, že by se mohlo jednat o infarkt myokardu,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Homolová pro iDNES.cz.

Operační středisko k ženě ve vážném stavu proto poslalo posádku se záchranářem a auto s lékařem.

Kvůli nehodě kamionu na Pražském okruhu však sanitka s lékařem nemohla dorazit na místo. Přitom bylo důležité se k pacientce dostat co nejrychleji a poskytnout jí péči. Řidič sanitky však viděl, že auta stojící ve třech pruzích místo ve dvou bude těžké přeskupit.

„Asi třikrát jsem musel vystoupit, protože nebylo kam uhnout, a zkoušel navigovat řidiče tak, aby mi uhnuli a já mohl projet. Projížděli jsme dost dlouho. Tak dlouho, že nám u Jesenice museli výjezd zrušit, protože jsme tam prostě nedojeli,“ vylíčil řidič sanitky Radek Bouček.

Dodal, že šlo přitom o trasu dlouhou asi pět kilometrů. S ošetřením pacientky si proto musel poradit jen záchranář z druhého vozu.

Dopravní expert Roman Budský označil vzniklou situaci za ryzí bezohlednost.

„Po levé straně stojí kolona kamionů, po pravé straně stojí kamiony až ke krajnici, což by bylo správné, a mezitím vznikla, dalo by se říct, přímo luxusní záchranářská ulička. Jenže bohužel celá řada řidičů si to vysvětlila po svém a do záchranářské uličky vjela,“ komentoval nešťastný případ pro CNN Prima NEWS. Za vjetí do uličky přitom hrozí pokuta do dvou tisíc korun.

Podle záchranářů jde o výjimečnou situaci a řidiči většinou záchranářskou uličku vytvoří rychle a vzorně.

„Nestává se to často, kolony na okruhu byly už několik hodin před naším výjezdem,“ popsala mluvčí záchranářů Homolová s tím, že tentokrát se záchranářská ulička bohužel nepovedla i přesto, že se o ni řidiči snažili.