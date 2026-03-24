VIDEO: Záchrana tonoucího pomocí vrtulníku. Hasiči ukázali záběry z paluby

  20:00,  aktualizováno  20:00
Video, které zachycuje trénink záchrany tonoucího z vrtulníku, zveřejnili letečtí záchranáři HZS Středočeského kraje. Ukázku předvedli návštěvníkům víkendového Dne Vltavy v Praze. „Podobné zásahy se uplatňují zejména v letních měsících, kdy je zapotřebí urychleně dostat ohroženého člověka z vody a v blízkosti není možné využít jiného prostředku,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„Také naši letečtí záchranáři se zúčastnili Dne Vltavy, akce, která se koná v první jarní dny jako symbolické otevření lodní sezony na Vltavě,“ uvedli letečtí záchranáři v příspěvku na sociálních sítích.

Jejich video zachycuje let vrtulníku skrze centrum Prahy až nad Vltavu, kde se následně jeden ze záchranářů spouští za pomoci ocelového lana do řeky. V ní se dostane do blízkosti tonoucího figuranta, kterého zajistí záchrannou smyčkou a následně vtáhnou do útrob vrtulníku.

Celý zásah vyžaduje důkladnou kooperaci pilota vrtulníku, palubního operátora, který má na starosti jeřáb vrtulníku, a leteckého záchranáře.

Jedenkrát ročně čeká záchranáře specializovaný vodní výcvik ve spolupráci s Leteckou službu policie ČR, která má na starosti manipulaci vrtulníku.

Práci s vrtulníkem a palubním jeřábem však hasiči trénují jednou za dva měsíce v různých scénářích, jako je například záchrana ze skály či rokle.

