„Také naši letečtí záchranáři se zúčastnili Dne Vltavy, akce, která se koná v první jarní dny jako symbolické otevření lodní sezony na Vltavě,“ uvedli letečtí záchranáři v příspěvku na sociálních sítích.
|
Jejich video zachycuje let vrtulníku skrze centrum Prahy až nad Vltavu, kde se následně jeden ze záchranářů spouští za pomoci ocelového lana do řeky. V ní se dostane do blízkosti tonoucího figuranta, kterého zajistí záchrannou smyčkou a následně vtáhnou do útrob vrtulníku.
Celý zásah vyžaduje důkladnou kooperaci pilota vrtulníku, palubního operátora, který má na starosti jeřáb vrtulníku, a leteckého záchranáře.
Jedenkrát ročně čeká záchranáře specializovaný vodní výcvik ve spolupráci s Leteckou službu policie ČR, která má na starosti manipulaci vrtulníku.
Práci s vrtulníkem a palubním jeřábem však hasiči trénují jednou za dva měsíce v různých scénářích, jako je například záchrana ze skály či rokle.