Internet zdarma v tramvajích skončil, Praha už do wi-fi nebude investovat

Nejsou to ani tři roky, kdy dopravní podnik s velkou slávou pokryl v rámci pilotního projektu šest stanic metra v širším centru sítí wi-fi, aby se mohli cestující bezplatně připojit k internetu. A sliboval rozšiřování i do dalších stanic.



Jenže současné vedení dopravního podniku nejprve loni ohlásilo, že dál rozšiřovat projekt nebude, a nyní se navíc ukazuje, že skončí úplně. Podle informací MF DNES se tak má stát v řádu maximálně několika měsíců.

„Wi-fi byla málo využívaná a velice nákladná. Když má v současnosti většina lidí data ve svém mobilu a mnozí jich mají neomezeně, je lepší zavádět signál v metru a tímto způsobem zlepšit služby pro cestující,“ zdůvodňuje náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Stejně tak už na přelomu letošního ledna a února nechal dopravní podnik odpojit wi-fi ze zhruba stovky nejmodernějších tramvají 15T ForCity, ve kterých fungovala od roku 2015.Přestože tato služba opakovaně sklízela kritiku kvůli špatné kvalitě připojení, řada cestujících ji využívala.

Důvod konce byl i tady obdobný. „Připojení bylo nestabilní, navíc celá Praha je pokryta vysokorychlostní sítí LTE, která zákazníkům poskytuje násobně vyšší komfort v mobilních i datových službách,“ vysvětluje generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Cestující v MHD tak postupně ztrácejí benefit, kdy pro přístup k internetu nemuseli mít dostatek dat ve svém mobilním telefonu nebo si je mohli ušetřit. Naopak pro dopravní podnik znamená zrušení této služby poměrně podstatnou úsporu. Provozování wi-fi jen v šesti stanicích metra a vybraných tramvajích jej totiž stál desítky milionů korun ročně. Pokud by navíc městská společnost v projektu pokračovala a pokryla wi-fi celou síť metra, náklady na pořízení by se údajně vyšplhaly na stovky milionů korun.

Navíc se zdá, že Praha není v tomto přístupu osamocená. „Postupný odklon od technologie wi-fi je nyní trendem v dopravních podnicích po celé Evropě,“ tvrdí vedoucí odboru komunikace v podniku Daniel Šabík.

Prioritou města a dopravního podniku je v současnosti tedy pokrytí všech stanic metra i přilehlých tunelů signálem LTE, který zde lidem konečně umožní nejen používat datové služby, ale také telefonovat, což dříve nebylo mezi stanicemi možné.

O tomto kroku se přitom hovořilo už několik let, jenže operátoři se s dopravním podnikem dlouho nemohli dohodnout na podmínkách, za jakých nákladný projekt uskuteční.

25 stanic se signálem

Nakonec všechny strany našly společnou řeč a od začátku letošního roku se sítí LTE podařilo pokrýt 9 stanic podzemní dráhy v širším centru Prahy.

Dohromady je tak signál dostupný už v 25 stanicích a navazujících tunelech. Naposledy se připojily Florenc a Palmovka na trase B i Staroměstská na lince A. V těchto dnech zároveň přibude Malostranská a v první polovině července je v plánu pokrýt i stanici Hradčanská a Dejvická. Díky tomu budou brzy mobilní a datové služby k dispozici v celém úseku trasy A od Nemocnice Motol po Muzeum.

„Do konce roku 2022 by mělo být celé metro pokryto sítí LTE. Veškeré náklady jdou za konsorciem operátorů a společností Cetin. Nicméně pro zajímavost, pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi stojí v průměru kolem 10 milionů korun,“ popisuje Šabík.

Se současnou strategií magistrátu a dopravního podniku souhlasí také odborník a vedoucí redakce Mobil na iDNES.cz Jan Matura. Podle jeho slov už většina lidí, kteří chtějí být často na internetu, data v mobilu mají.

„Mít wi-fi v tramvajích nebo metru už dnes není příliš důležité. Naopak pokrytí LTE v celém metru je naprostá nutnost, funguje to tak všude po celém světě,“ zdůrazňuje Matura.

Monitory se skutečným časem

Kromě toho by se mohli cestující v metru dočkat v dohledné době ještě jedné novinky. Loni v prosinci začal dopravní podnik testovat ve vestibulech stanic Florenc, Zličín, Kobylisy, Chodov a Staroměstská monitory zobrazující skutečný čas příjezdu nejbližších souprav v obou směrech.

Zkušební provoz má trvat do poloviny letošního srpna a zatím se sbírají podněty od cestujících. Jedním z nich je například žádost o hlasový výstup pro nevidomé. Pokud se monitory osvědčí, zvažuje město, že by je nechalo nainstalovat i do ostatních stanic.

„Máme na to kladné ohlasy, ale musíme si nejdříve říct, kolik by to stálo, a také podle toho se nakonec rozhodneme,“ říká náměstek Scheinherr s poukazem na některé škrty, které město musí udělat v důsledku ekonomické krize způsobené pandemií koronaviru.