Most na Výtoni je třeba vyměnit, míní experti. Ukazují to na jeho „dvojčeti“

15:36

Výtoňský most pod Vyšehradem nyní prochází pozorováním a měřením, které provádějí odborníci z Fakulty stavební ČVUT. Jeho cílem je zjistit, zda je most opravitelný, nebo je nutné jeho konstrukci zcela nahradit. Odborníci se již nyní přiklánějí k druhé variantě. Výtoňský most přirovnávají k mostu v Děčíně, který byl téměř stejný.