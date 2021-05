Centrum kultury i byznysu. S Průmyslovým palácem vzkvétá celé Výstaviště

Definitivní tečkou za obdobím bývalé slávy pražského Výstaviště byl pravděpodobně požár Průmyslového paláce v roce 2008. Levé křídlo památky tehdy lehlo popelem a ztracenou výstavní plochu nahradil obří stan. Do areálu se nyní však postupně vrací život, ambice míří vysoko. Do tří let by se mělo vše změnit k nepoznání.