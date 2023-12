Baroko nebyla jen doba temna, nová výstava v Národním muzeu boří stereotypy

„Příběh baroka v Národním muzeu je hlavně přehlídkou vynikajících uměleckých děl,“ potvrzuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. V Historické budově budou moci návštěvníci spatřit mnohdy nikdy nevystavené nejvzácnější umělecké skvosty baroka z období 17. a 18. století českého a bavorského původu.

Výstava je totiž společný projekt Národního muzea a Domu bavorských dějin a právě z bavorského Řezna se do Prahy přestěhovala.

„Pokud je tato výstava v něčím unikátní, pak je to proto, že vůbec poprvé ukazuje dvě sousední země, Čechy a Bavorsko, jako společný prostor barokní kultury a ukazuje nejenom to, co bylo společné, ale i to, co nás spíše historicky a politicky než kulturně dělilo,“ řekl spoluautor výstavy Vít Vlnas.

Jak ale upozorňuje Lukeš, zcela novou kapitolou výstavy, kterou mohou spatřit pouze návštěvníci v Praze, budou barokní skvosty ze sbírek Národního muzea. „Poprvé v historii bude vystavena Kalvárie od Matyáše Bernarda Brauna,“ popisuje. Jedinečným souborem je také sbírka bývalého jezuitského Matematického muzea, nejstaršího veřejného muzea v českých zemích a jednoho z nejstarších v Evropě.

„To vedle zlomku rudolfínských sbírek uchovávalo mechanické přístroje, cizokrajné a domácí přírodniny i nejrůznější kuriozity,“ popisuje ředitel. Vystaveny budou i poklady ze zahraničních sbírek. Podle muzea půjde o 218 originálních, evropsky mimořádných sbírkových předmětů z oblasti malířství, sochařství, architektury, hudby, divadla či vědy.

K výjimečným exponátům výstavy patří Dientzenhoferovský skicář z období kolem roku 1680 zapůjčený z Bavorského národního muzea v Mnichově, olej na plátně s názvem Bitva na Bílé hoře dne 8. listopadu 1620 od malíře Pietera Snayerse, zapůjčený z Bayerisches Armeemuseum, mramorová náhrobní deska v podobě kostry v životní velikosti ze Salcburského muzea. Vystaven bude i portrét českého krále Friedricha Falckého a jeho manželky, anglické princezny Alžběty.