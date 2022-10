Na pražském Lehovci našli mrtvého muže, případ vyšetřují kriminalisté

„Policisté v sobotu odpoledne zasahovali ve Slévačské ulici. Došlo tam k události, při které jeden muž zemřel a další byl zraněn,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

„Na místě byl nalezen muž bez známek života, kterému záchranáři už nedokázali pomoci. Druhý ve věku zhruba 20 let utrpěl velmi vážná poranění, museli jsme jej uvést do umělého spánku, Byl transportován do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ uvedli k události záchranáři na Twitteru.

Na místo zamířilo minimálně deset policejních vozidel, přijeli také ozbrojenci s automatickými zbraněmi. Podle informací z místa panovaly obavy, zdali v domě není ozbrojená osoba.

Zjistit, co přesně se na místě stalo, bude předmětem policejního vyšetřování.