Z vyšehradských hradeb spadla šestnáctiletá dívka, poranila si páteř

Informaci potvrdila i mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Jana Poštová. „Naštěstí jel kolem kolega, který byl na příjmu,“ sdělila.

Dívce je šestnáct let, má úraz páteře a dolní končetiny. Lékaři ji museli uvést do umělého spánku. Nyní ji transportují do nemocnice Motol, kde bude přijata na urgentní oddělení.

„Podle prvotních nálezů se jedná o nešťastnou náhodu,“ sdělil iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk. „Pád byl z výšky několika metrů.“

Policie se nyní případem zabývá.