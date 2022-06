Prahu postihl masivní výpadek elektřiny, zastavily se tramvaje i metro

„Dnes v 8:48 došlo v rozvodně 400 kV ČEPS na Chodově v Praze k technické poruše, která způsobila výpadek dodávek elektrické energie na území některých městských částí. Napětí v Praze bylo krátce po půl desáté obnoveno, rozvodna Chodov je již pod napětím,“ uvedla na Twitteru Hana Klímová za společnost ČEPS, provozovatele přenosové soustavy.

K události se vyjádřila i policie, podle níž byla příčinou opravdu technická závada, nikoli například kybernetický útok.

Pražská energetika v 10:10 konstatovala, že už neeviduje žádnou poruchu většího rozsahu.

Pražský radní Jan Chabr (TOP 09) pro ČTK řekl, že problém je v tom, že rozvodna na Chodově má nedostatečnou kapacitu přívodních kabelů, což je prý dlouhodobý problém. Oprava na Chodově podle něj potrvá ještě asi dvě hodiny.

Zasažené bylo výrazně pravobřežní centrum Prahy, ale i jiné městské části. Každou z částí infrastruktury zasáhl různou měrou.

„Výpadek napájení způsobil zastavení všech tramvají v centru města a na celém pravém břehu Vltavy. Nejede linka C metra. Dále nejedou tramvaje v Podolí, Braník, Modřany, Bělehradská, Nusle, Michle, Spořilov, Želivského, Strašnice, Hostivař, Žižkov, Hloubětín a Lehovec,“ uvedl po deváté hodině na webu dopravní podnik.

Zatímco v centru města se v řádech desítek minut podařilo do tramvajové trakce dostat proud odjinud, východ města měl problém i před desátou. „Od 9:37 nejede úsek tramvají Zahradní Město - Hostivař a Harfa - Lehovec,“ uvedl dopravní podnik.

„V Ječné ulici nejely tramvaje asi pět minut, semafory šly a pak se to rozjelo,“ hlásil zpravodaj iDNES.cz. Další redaktorka kolem půl desáté oznámila, že se daly do pohybu tramvaje ve Vršovicích.

Tou dobou se podle zpravodaje iDNES.cz rozjelo i metro na lince C. Jeho výpadek podle dopravního podniku trval devět minut.

Společnost ČEPS před devátou hodinou přestala dodávat elektřinu Pražské energetice (PRE), která se pak snažila dostat proud do postižených oblastí z jiných rozvoden, například v Malešicích, uvedl mluvčí PRE Petr Holubec. Hrubým odhadem mohla přijít o dodávky až čtvrtina odběratelů.

„V tu chvíli se ocitly bez elektřiny především centrální části hlavního města Prahy, ale také Praha 5, Praha 10 nebo Praha 4,“ řekl Holubec.

„Přibližně deset minut před devátou jsme my jako Pražská energetika přestali dostávat elektřinu z nadřazené přenosové soustavy, a to konkrétně ze 400 kV rozvodny ČEPS na Chodově,“ dodal.

Zhasnuté semafory při výpadku proudu na Kubánském náměstí (2. června 2022)

Podle Holubce jde o velký zásah do dopravy, chodu úřadů, ale i obchodů a služeb. „Je to velmi nepříjemné, nezpůsobili jsme to, omlouváme se,“ řekl Holubec. Poznamenal, že podobný výpadek nebyl v Praze několik let.

Problém omezil i vlaky. „Z důvodu výpadku dodávky elektrického proudu v úseku Praha-Braník - Vrané nad Vltavou je silně omezen provoz na trati,“ napsal PID. Týká se to linek S8, S88.

Hasiči uvedli na Twitteru, že vyjíždějí k lidem, kteří uvázli ve výtahu. „Od začátku výpadku energie evidujeme asi dvě desítky takový případů,“ upřesnili kolem půl desáté.

„Měli jsme také dva případy, kdy lidé hlásili kouř ze střechy, ale byl to kouř ze startujících dieselagregátů,“ dodal mluvčí hasičů Martin Kavka.

Naopak výpadek nijak nepocítilo pražské letiště, nemocnice v zasažených oblastech bez větších potíží najely na své záložní zdroje.

Tísňové linky fungovala bez omezení. Zdravotničtí záchranáři vyjížděli k pacientovi, kterému v domácích podmínkách selhával dýchací přístroj.