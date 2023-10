Končí výměna zastávek za 700 milionů, staré přístřešky se vrátí na periferii

Zcela hotovo ještě není, zbývá jich vyměnit ještě několik desítek. To budou ale poslední zastávky v designu od studia Olgoj Chorchoj. Zbývající stovky zastávek budou po opravě sloužit dál, zejména v okrajových částech velkoměsta.

„Mise není ještě ukončena, dalších 37 zastávek stavíme anebo chystáme k instalaci. Nejsme však ani v polovině výměny. Navíc vznikají nové tramvajové tratě, třeba ve Slivenci,“ shrnul dvouletou práci Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP. Dvě desítky ze zmíněného počtu technici dodělají zřejmě ještě v říjnu, zbytek na začátku následujícího roku.

S instalací měli starosti hlavně v centru. „Šlo o frekventované zastávky jako Vodičkova, Štěpánská či Dejvické náměstí. Těžká technika za plného provozu musela odjet dříve, než přijela další souprava,“ vysvětlil Jílek. Jednoduché nebylo ani shánění příslušných stavebních povolení v působnosti různých radnic. A některé nově instalované zastávky museli technici dokonce odmontovat.

„Způsobily to komplikace při jejich digitalizaci a s tím spojené instalování monitorů. Jednalo se ale jen o výjimečné případy,“ komentoval zádrhel Michal Hroza (TOP 09), radní pro oblast technické infrastruktury. Celkové náklady dosahují 700 milionů korun. Aktuálně jsme při výměně vyčerpali 660 milionů korun bez DPH,“ řekl Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP.

Informace i ochrana

Digitalizaci technici rozjeli letos v létě. Plán počítá s namontováním 185 obrazovek, na zastávky jich zamířilo zatím přibližně 50. Na vybraných místech je na konci roku doplní odjezdové panely s informacemi o možnostech přestupu, aktuálních výlukách nebo mimořádných situacích, a to nejen v dopravě.

„Na obrazovkách dostanou přednost informace města, komerční reklama bude potlačena. Ovšem s ohledem na ekonomickou návratnost výměny a nutnost údržby zastávek na reklamu rezignovat nelze,“ řekl k využití chytrých zastávek Tomáš Novotný.

O tom, kdo reklamu bude provozovat, se rozhodne v rámci výběrového řízení, pravděpodobně na přelomu roku. „Mít i nějaký zdroj na to, abychom měli možnost udržovat městský mobiliář ve stavu, se kterým budeme spokojeni, je pro nás samozřejmě také důležité,“ řekl k tomu radní Michal Hroza.

Doplňování chytrých prvků na moderní zastávky hromadné dopravy přináší také další výhodu. Vandalové, například sprejeři, přijdou o dosavadní anonymitu.

„Digitalizace umožní ochranu elektronickou cestou. Blíže to však specifikovat nelze,“ řekl Tomáš Novotný. Zodolňování stanic proti řádění výtržníků není právě lacinou záležitostí. V případě poničení skla musí město vynaložit až 40 tisíc korun na opravy. Ochranné fólie vyjdou přibližně na 25 tisíc korun.

Žádné sklo s drátem

Demontované staré konstrukce na skládce zřejmě neskončí. Vedení THMP totiž jedná se zástupci JCDecaux. Rádi by odkoupili přibližně pět stovek vysloužilých přístřešků.

„Zatím registrujeme asi tři sta požadavků na zastřešení zastávek především od okrajových městských částí. Jde třeba o zastávky na znamení či stojící takzvaně ‚na poli‘,“ řekl Hroza. Repasované konstrukce představují také variantu, jak nahradit staré budky z drátoskla ze 70. let, kterých zůstalo asi 400. „Pokud by se v dalších letech podařilo uskutečnit i tato rozšíření, byla by zastřešena téměř polovina z pražských 3 500 zastávek,“ dodal Tomáš Jílek.

Nejvíce nových zastávek dělníci umístili ve čtvrtém a šestém obvodě. Instalace jednoho přístřešku vyjde zhruba na deset minut. Delší čas však zabere příprava, třeba úprava inženýrských sítí či napojení na elektřinu.