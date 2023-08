Potřebuješ rozmlátit držku. Za stovky výhrůžek úřednici dostal muž podmínku

„Pan obžalovaný jednání popírá. Soud ho má však za jednoznačně prokázané,“ uvedla soudkyně Alice Havlíková. Kromě ročního vězení s podmíněným odkladem na tříletou zkušební dobu uložila muži povinnost odškodnit úřednici částkou 50 tisíc korun a nechala propadnout stolní počítač, z něhož měl výhrůžné e-maily posílat.

Obžalovaný, který se před soudem hájil sám, se vyhlášení rozsudku nezúčastnil. Omluvil se, že je v nejbližších týdnech pracovně vytížený.

Trnovský podle názoru soudu zaslal od února do září loňského roku na pracovní e-mail šedesátileté úřednice Kamily T. z pobočky Úřadu práce (ÚP) pro Prahu 6 z osmi e-mailových adres celkem 339 zpráv.

Posílat je měl převážně ze svého bydliště, a to ze stolního počítače, který sice patří jeho otci, ale užíval ho výhradně obžalovaný syn. Úřednici měl psát ve dne i v noci, někdy i 17 e-mailů denně.

„A to v reakci na jeho opakované sankční vyřazení (z evidence ÚP), ke kterému došlo naposledy k 10. dubnu 2022, a nevyhovění stížností,“ konstatovala soudkyně.

Pisatel úřednici v e-mailech vyhrožoval fyzickým násilím i zabitím. Obsah vulgárního sdělení obvykle vtělil přímo do předmětu zprávy. Žena tak výhrůžky a sprosté výrazy četla, aniž by musela zprávy otevřít.

Státní zástupkyně ze zaslaných anonymních zpráv citovala. Autor v nich uváděl například toto: „Ty smradlavá zku**enino, potřebuješ rozmlátit držku, znovu a znovu, pořádně do krve, až budeš prosit, až se naučíš za každým slovem říkat děkuji, prosím... chcípni, použitá vložko smradlavá, že vás ti vaši zm**i rodiče neudusili, ty špíno pos**ná, vypatlaná.“

Kamila T. před soudem uvedla, že si Lukáše Trnovského osobně nevybavuje. Na starost měla v té době asi šedesát klientů. Mezi nimi i jeho.

„Jsou tam konflikty, ale ty se většinou ustojí s pomocí vedoucí oddělení. Toto vyhrožování a takový stres jsem zažila poprvé. Nejdřív jsem se snažila na to nemyslet, pak jsem začala brát prášky, abych mohla spát. Nedalo se vytušit, kdo to mohl psát,“ vypověděla úřednice.

Připomněla, že první výhrůžný e-mail dostala zhruba půl roku po vraždě své kolegyně, které pracovala na jiné pobočce. Ženu zastřelil na konci června 2021 ze msty Jiří Dvořák, později dostal i za další trestné činy doživotí.

5. září 2022

„Nešlo to nečíst, musela jsem zpracovávat poštu. O e-mailech jsem věděla, ale snažila jsem se je ignorovat. Měla jsem strach. Pro policii to pak zpracovávala moje nadřízená,“ řekla žena.

Úřady práce ničí lidem život, tvrdí muž

„Tu paní neznám,“ reagoval na její výpověď minulý týden před soudem Trnovský. Vzápětí začal rozzlobeně zvyšovat hlas. „Přečtěte si na iDNES.cz nebo na Novinkách diskuze pod články o úřadech práce, jak tam jednají s lidma. Tisíce lidí ze všech koutů republiky píšou, jak tam lidi šikanují a ponižují. Jednání probíhají beze svědků a úřednice jsou si této skutečnosti velmi dobře vědomy!“ rozčiloval se. Argumentoval sebevraždou klientky ÚP pro Prahu 4, která loni vyskočila z okna budovy úřadu.

„Pane Trnovský, trošku zmírněte svůj projev,“ krotila ho soudkyně. Zároveň muže upozornila, že není zřejmé, proč k tragédii došlo. Ten se ale nedal.

„Celý systém úřadů práce a zdravotních pojišťoven je úmyslně nastavený proti lidem. Kdyby za mě zdravotní pojištění nezaplatil otec, byl bych v exekuci. Oni jsou schopni lidem zničit život. Kolika lidem už ten život zničili?!“ zlobil se.

Muž trvá na tom, že policie počítač jeho otce zadržuje protiprávně. Podle něj se v něm nic nenašlo. „Ano, vše bylo smazáno a je to logické,“ uvedla státní zástupkyně.

Jeho nevlastní sestra Marta Z. dříve u výslechu na policii potvrdila, že jednu z e-mailových adres, z nichž výhrůžné e-maily na ÚP chodily, její bratr používal, když s ní komunikoval. Podle Trnovského policie Martu Z. k této výpovědi dotlačila. Kriminalisty nařkl z možného falšování důkazů.

Výhrůžky policistovi, dříve i svědkovi

Podle obžaloby a nyní i nepravomocného rozsudku Trnovský nevyhrožoval jen úřednici. Loni v srpnu měl poslat několik vulgárních a výhružných e-mailů nadpraporčíkovi Martinu Š., který vedl zhruba před osmi lety proti Trnovskému trestní řízení kvůli nebezpečnému vyhrožování svědkovi. To skončilo odsuzujícím rozsudkem.

„V žádném případě jsem to nespojoval s ním (Trnovským). Od jeho trestního stíhání uplynula dlouhá doba. Nenapadlo mě, že by to mohl být on. Policista musí mít určitou odolnost vůči takovým projevům. Vysloveně obavy to ve mně nevzbuzovalo, poškozený se necítím. Jen se mě dotklo, že nazval moje rodiče prasaty. Zemřeli relativně nedávno a měl jsem s nimi hezký vztah. To byl trochu osobní zásah,“ řekl policista. To, že mu někdo vyhrožuje, nahlásil šéfovi.

„Tady toho pána si nepamatuju. Nic jsem mu nepsal,“ reagoval Trnovský.

Výhrůžky policistovi měly přijít rovněž z e-mailu, z něhož mimo jiné komunikoval s nevlastní sestrou.

Podle soudkyně nepřímé důkazy Trnovského usvědčují. „Soud v žádném případě neuvěřil tvrzení obžalovaného, že za e-maily stojí jiná osoba,“ uvedla Havlíková.

Státní zástupkyně žádala pro muže 14 měsíců vězení. Soudkyně ale konstatovala, že jeho dvě předchozí odsouzení z let 2015 a 2017 jsou zahlazená a na muže je nutné pohlížet jako na bezúhonného. Proto mu uložila jen podmínku.

Trnovský trpí podle znalců poruchou osobnosti. „Je u něj dáno zvýšené nebezpečí opakování protispolečenských a agresivních projevů, jakož i náklonnost k extrémním a agresivním uskupením. Tato porucha není medikamenty ovlivnitelná, nelze proto uložit ochranné léčení. Doufejme, že tento trest pro něj bude do určité míry ponaučením a že se do budoucna obdobného jednání vyvaruje,“ uzavřela soudkyně.