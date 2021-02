Vyhlídka Alexeje Navalného, hlásá cedule v Praze. Název však není oficiální

Zatím není jasné, kdo ceduli na zábradlí u vyhlídky připevnil. Městské části Praha 6 a 7, které u Stromovky mají hranici, o umístění cedule nic nevědí. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský v komentáři na Twitteru navíc připomněl, že ulice a veřejná prostranství v Praze je možné pojmenovávat jen po již nežijících osobnostech.

„Jeho (Alexeje Navalného, pozn. red.) statečnost je obdivuhodná, ale v Praze lze pojmenovávat ulice jen po lidech zemřelých. Vladimír Putin se snaží tuto překážku usilovně odstranit, ale doufám, že se to nepovede,“ okomentoval ceduli.



Ani místopisná komise hlavního města žádné podněty na pojmenování vyhlídky nemá. Magistrát se proto začne věcí zabývat a pravděpodobně nechá ceduli odstranit.

Hlavní město v loňském roce přejmenovalo v blízkém okolí dvě místa po zavražděných kriticích Kremlu.

Pár metrů vzdálená promenáda nese jméno po novinářce Anně Politkovské a bývalé náměstí Pod Kaštany město přejmenovalo na náměstí Borise Němcova. Obě místa jsou v těsné blízkosti ruského velvyslanectví.

Jako vyjádření solidarity s ruskou politickou opozicí a hnutím za lidská práva ke stejnému kroku v minulosti přistoupily i jiné země. Náměstí před ruskými ambasádami přejmenoval Washington a litevský Vilnius.

Ruský opozičník Alexej Navalnyj, který se v Německu léčil po otravě látkou ze skupiny novičok, byl na začátku února po návratu do Ruska odsouzen na 3,5 roku vězení. Lidé na to vyšli na protest do ulic, ruská policie zadržela stovky demonstrantů.