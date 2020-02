Vychovatelky ignorovaly závory i červenou a s předškoláky přešly přejezd

Tři vychovatelky vystavily zbytečnému riziku celkem třináct dětí. Událost se stala ve středu jen několik minut před polednem.

Bezpečnostní kamery zachytily skupinku v momentě, kdy spěchá na vlak stojící v zastávce Praha-Řeporyje. Vychovatelky převádějí děti přes přejezd a zcela ignorují, že blikají výstražná světla a že jsou spuštěné závory.

Video, na jehož základě se policie začala případem zabývat, zveřejnil na internetové televizi Mall.tv starosta Řeporyjí Pavel Novotný v rámci svého pořadu Extrémní starosta.



„Gratuluji všem vychovatelkám. Jistě, jeden vlak projel, do druhého nastupujete. Tak přesně za tuhle argumentaci si vás podám. Jen vás najdu. Jen zjistím, co jste zač. Pane bože, ta kamera běží teprve dva dny,“ napsal Novotný na Facebooku.



„Moje školka to není, to už bych rozdával výpovědi, ale hledáme je. Nastupovali do vlaku směrem na Smíchov,“ dodal ještě pro portál iDNES.cz.



Případem se zabývají policisté z druhého obvodu, kam patří Praha 2 a 5. „Věc prověřujeme pro podezření z trestného činu obecné ohrožení,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Měly by být vychovatelky potrestány? celkem hlasů: 6790

Správa železnic, která často spolupracuje s policisty na sledování podobných přestupků, jednání žen na záznamu odsoudila.

„Jejich chování je naprosto neomluvitelné a o to více zarážející, že se ho dopustily učitelky, které by měly být dětem vzorem a které jsou za jejich bezpečí zodpovědné. Je naprosto lhostejné, že v době incidentu stál vlak ve stanici. Jedná se zde o porušení zákona, které by měla řešit policie,“ dodal mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.

Přes přejezd v Řeporyjích jezdí kromě častých osobních vlaků také několik rychlíků. Vlaky přijíždějící z centra Prahy jsou vidět až na poslední chvíli - rozhledové poměry přibližuje fotogalerie.