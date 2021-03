Když vraždil, nebyl při smyslech, tvrdí o expolicistovi revizní znalci

Co tvrdí o Martinovi K. obžaloba: Kuplířství – v roce 2014 se domluvil se svou tehdejší partnerkou, že žena bude v jeho bytě provozovat prostituci a odevzdávat mu část vydělaných peněz.

– v květnu 2019 zrealizoval své sexuální představy spočívající ve znásilnění a podřezání ženy, když v domě, ve kterém měl pronajatý pokoj, napadl sousedku. Na ženu měl zaútočit dvěma noži a zřejmě i šroubovákem, podřezal jí krk a zmasakroval hlavu. Útočil na ni i tupým násilím, pravděpodobně opakovanými údery pěstí, kopy a zřejmě i nohou židle či baseballovou pálkou. Žena se bránila a několik desítek sekund před smrtí si uvědomovala bezvýchodnost své situace s neodvratným koncem. Poté v bytě založil požár, čímž ohrozil další nájemníky domu. Nebezpečné vyhrožování – krátce po vraždě poslal své matce výhružnou smsku a opakovaně se pokoušel dostat do jejího bytu, žena proto na syna zavolala policii.