Vrah úřednice miloval hákové kříže, po střelbě se chystal na třídní sraz

Jedním z jeho cílů měla být bytná, která mu pronajímala byt, kde ale neplatil nájem. „Po roce nebo po dvou přestal platit nájem a kvůli tomu se soudili. Majitelka bytu soud vyhrála a on měl byt opustit,“ popsal serveru irozhlas.cz jeden ze sousedů Jiřího D. Zveřejnit jméno odmítá, obává se, že by se i jemu mohl mstít.

Jiří D. ale před vynuceným odchodem byt totálně zdemoloval. Když policisté byt otevřeli, našli na stěnách namalované hákové kříže, rozbité dlaždičky, provrtanou kuchyňskou linku, vytrhané zárubně. A po zemi se válela vajíčka a rajčata. „Ten byt je úplně vybydlený, všechno je tam olámané,“ shrnul soused.



Na základě jak balistického zkoumání, tak výpovědi podezřelého byl tento skutek překvalifikován na trestný čin vražda ve stadiu pokusu, informovali policisté.

Poranění policisty je přitom jediný čin, kterého Jiří D. zalitoval. Alespoň to po vazebním jednání prozradil soudce Jiří Horký. „Vůbec nelituje vraždy, nelituje nástražného systému. Lituje pouze toho policisty, který se k tomu dostal nevinně. Ostatní si to zasloužili a měli za to být potrestáni,“ přiblížil Horký, který střelce z Bělehradské poslal do vazby. Podle shromážděných důkazů hrozilo, že by ve svém plánu pokračoval.

VIDEO: Chcípni, ty ropucho, řekl obviněný střelec u soudu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle informací Rozhlasu z několika důvěryhodných zdrojů obsahoval útočníkův úterní itinerář i účast na školním srazu. Ten měl začít v 17 hodin a zúčastnit se ho mělo dvacet až třicet lidí.

Že chtěl muž v páchání zvlášť závažných zločinů pokračovat, vyplývá i z policejních výslechů. Motivem byla msta za údajná příkoří. Zastřelené úřednici písemně vyhrožoval už v roce 2016. V minulosti totiž neúspěšně žádal o podporu v nezaměstnanosti.



Šestašedesátiletého muže zadrželi policisté v centru Prahy několik hodin po střelbě. Měl u sebe nelegálně drženou zbraň. Další zbraň - podomácku vyrobenou brokovnici - objevila policie v jeho autě.