Jsem nevinný, prohlásil u soudu muž, který loni v Praze zastřelil úřednici

Zohyzdit ze msty chtěl Dvořák svou známou, domníval se, že kvůli ní v Aeru Vododchody dostal od vedení dva vytýkací dopisy a nedočkal se prodloužení pracovní smlouvy. Použil k tomu kyselinu sírovou o koncentraci 96 procent.

Žíravinu chrstl na svou oběť podle obžaloby loni 25. června odpoledne na parkovišti před vodochodským Aerem. „Způsobil ji poleptání středně těžkého až těžkého stupně na tech procentech těla charakteru popálenin II. až III.,“ popsala atak a zranění státní zástupkyně Taťána Prici.

Nešťastnice skončila na tři týdny v nemocnici, prodělala sérii operací včetně transplantací. Není však jasné, zda se trvalé následky podaří lékařům odvrátit.

Vyřídit si účty chtěl obviněný na jaře loňského roku také se svou bytnou v pražské Libni. Odmítl totiž platit vyšší nájem a byt nejprve důkladně zdevastoval, rozbil nábytek, navrtával díry. Dílo zkázy dokonal nastříkáním barvy, rozbitými vejci a nakreslením svastiky. Tím ale podle obžaloby msta nekončila.

Na dveře komory nainstaloval nástražné střelné zařízení, důmyslný aparát vybavený broky a nastavený na výšku oběti. „Poškozená nemohla pojmout podezření, že jí při otevření dveří hrozí závažné a život ohrožující poranění,“ popsala past Taťána Prici.

Bytná sice z pasti vyvázla bez újmy, při zásahu ve zničených místnostech poranila exploze jednoho ze zasahujících policistů. Jen shodou šťastných okolností vyvázl s poraněním sluchu, ošetřili ho lékaři v nemocnici Na Bulovce.

Odveta za domnělá příkoří stála též za posledním Dvořákovým činem, 29. června 2021 totiž vyrazil na Úřad práce pro Prahu 2 na Vinohradech. Zdejší pracovnice mu v roce 2016 totiž nepřiznala podporu a poté ho vyřadila z evidence uchazečů o práci.

„Poté, co se jej dotázala, co pro něj může udělat, bez varování, aniž by dal poškozené jakoukoli možnost se bránit, vytáhl střelnou zbraň,“ vylíčila státní zástupkyně osudný střet. Na nešťastnici Dvořák zaútočil upravenou expanzní pistolí ráže 9 milimetrů.

Výstřel zasáhl ženu do břicha, komplikovanému zranění navzdory úsilí lékařů podlehla. Útočník z místa činu utekl, po několikahodinovém pátraní jej policisté v Palackého ulici v centru metropole dopadli.

Pohrdání zákony

„Tento soud drze pohrdá zákony, porušuje je. Je to parodie,“ reagoval obžalovaný na otázku soudce, zda chce vypovídat. Blíže však tuto myšlenku odmítl rozvést. Hlavní líčení absolvoval s pouty na rukou na žádost ředitelství pankrácké věznice, kde pobývá ve vazbě.

Již před tím na otázku možné dohody o vině a trestu stručně pronesl, že se necítí vinen. Protože odmítl vypovídat, předseda senátu Kamil Kydalka přečetl několik protokolů, pořízených vyšetřovateli po Dvořákově zatčení.

Hlavní líčení pokračuje konstatováním písemných důkazů, přehráváním různých záznamů, výpověďmi svědků a znalců. Předseda senátu zatím naplánoval hlavní líčení do čtvrtka. Zda se podaří dospět k verdiktu, není jasné.

„Znám již dříve, jako klienta z civilních pří. Působil na mne vždy dobrým dojmem,“ uvedla Soňa Adamová, jeho advokátka.