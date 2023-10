Kvůli roztrženému tričku bodl známého do zad. Za vraždu hrozí cizinci 15 let

K soudu byl Polyansky přiveden justiční stráží. Nedávno byl totiž vydán z Polska. Ze začátku živě mluvil s tlumočníkem, který seděl vedle něj.

Podle obžaloby měl Polyansky 19. prosince 1999 v Praze 4 bodnout svého sedícího známého, rovněž Ukrajince, do zad během vánočních oslav. Obžalovaný je souzený podle starého trestního zákoníku, hrozí mu tak deset až patnáct let za mřížemi.

„Uznávám, že to, co je uvedeno v obžalobě, je ve velké míře pravda. Ale nechtěl jsem ho zabít, došlo k tomu, protože jsem byl opilý. Chtěl jsem se mu pomstít, že mi poškodil tričko a chtěl jsem mu zničit jeho,“ uvedl Polyansky před soudem.

Do Prahy přijel z Ukrajiny v roce 1999 za prací na stavbě. Polyansky byl již jednou v Česku trestaný za vydírání svého bývalého zaměstnance, prý se jen šli zeptat s dalšími Ukrajinci, kdy jim dá výplatu.

Po činu se vrátil zpět na Ukrajinu, chvíli bydlel i v Litvě a nakonec se usadil v Polsku zhruba v roce 2013, odkud pochází jeho matka a babička.

V den incidentu šel do bytu s lidmi, které poznal předchozí den na ulici, údajně je předtím neznal. Protože byl svátek svatého Mikuláše, tak ho pozvali na oslavu. „Pili jsme, i ten následující den. Šel jsem do obchodu pro cigarety a pokračovali jsme v popíjení,“ vypověděl před soudem.

Prý bránil opilou ženu

V bytě se lidé prý střídali, byli tam především Ukrajinci. Jeho noví dva známí, které označoval jako Romana a Míšu, přivedli na byt nějakou ženu, o které se v průběhu noci dohadovali, kdo se se s ní první vyspí.

Roman si pak k ženě chtěl přilehnout na postel, to se Polyanskymu nelíbilo. „Byla opilá, takže jsem Romana začal stahovat. Řekl jsem mu, že vedle ní nikdo spát nebude, protože je opilá,“ uvedl obžalovaný.

Přiznává, že sám byl také opilý. Mezi muži pak vypukla fyzická potyčka, do které následně vstoupil Míša, který na Polyanskyho začal křičet, proč Romana bije. I oni se začali prát.

„Pak ho další žena vyhnala z pokoje do obýváku, já si všiml, že mám částečně natržené tričko. To se stalo, když se mě snažil povalit na zem,“ podotkl obžalovaný, který si pak triko stáhl a ukázal ho Míšovi.

Ten mu však odmítl triko zaplatit a prý mu ještě vyhrožoval, že dopadne do pár let stejně jako jeho oblečení. „Vzal jsem nůž z kuchyňské linky a bodl jsem ho do zad. Nůž jsem zase vytáhl,“ vypověděl.

Jedna z žen ho pak s křikem vyzvala, aby odešel. Do bytu se prý už nevrátil, nikoho z nových známých nepotkal. „Nevěděl jsem, že Míša zemřel. Myslel jsem, že je v pořádku,“ sdělil Polyansky.

Svědek a kamarád poškozeného před soudem vypověděl, že obžalovaného vůbec neznal. Ten večer ale zaznamenal, že se poškozený s Polyanskyim hádal a i bodnutí do zad. „Na začátku nebyl agresivní. Nepůsobil ani opile, byl orientovaný,“ uvedl svědek.

Další svědci potvrdili, že Polyansky poškozeného bodl v křesle kvůli roztrženému tričku. Nikomu z nich se nezdál příliš opilý.