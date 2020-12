Byl bych milerád za nižší trest, prohlásil muž po přiznání k vraždě

Hlavní líčení mělo rychlý spád. Po přečtení obžaloby a zákonném poučení obžalovaný muž uvedl, že doznává svou vinu.



„Pamatuji si začátek, kdy mě Kamila napadla, a pak si vůbec na nic nevzpomínám. Ale podle toho, co jsem četl ve spise, podle stop, které našla policie, uznávám, že jsem to způsobil já. Přesvědčilo mě to. Asi jsem zabíjel, takže uznávám vinu,“ řekl Truhlář.

„Souhlasíte s popisem skutku, jak je uveden v obžalobě?“ zeptala se ho předsedkyně senátu Iva Říhová. „Ano,“ odpověděl muž. Stejně odpověděl na dotaz, zda souhlasí s právní kvalifikací.

Podle obžaloby Truhlář večer 4. července v bytě v Kutné Hoře po předchozím slovním střetu zaútočil na třiatřicetiletou Kamilu H.



„S úmyslem usmrtit ji postupně celkem pětadvacetkrát zasáhl právě drženým nožem různou silou do těla,“ uvedl státní zástupce Martin Suska. Zraněná žena přežila jen díky náhodě.



Spis dále uvádí, že Truhlář útok na přítelkyni „na přechodnou dobu přerušil“ a napadl nožem také její matku. Bodl ji celkem šestkrát, přičemž zasáhl její srdce. „Poškozená zemřela během několika minut a její smrt nebylo možné odvrátit,“ konstatuje obžaloba.

„Kdyby to šlo vrátit, tak já bych klidně dal svůj život za život paní H. Já doopravdy nevím, co se tam stalo, ale dal bych klidně svůj život za její život.“ Jakub Truhlář obžalovaný

„Prohlášení o vině jsem učinil dobrovolně, po zvážení všech důsledků, učinil jsem ho tak, jak jsem uznal za vhodné já. Nepamatuji si to. Nemůžu říct, kolikrát jsem bodal, co jsem učinil, ale podle policejního spisu jsem to udělal já. Beru to,“ řekl k tomu obžalovaný.

„S tím popisem skutku souhlasíte bezvýhradně,“ ujišťovala se soudkyně. „Ano,“ zopakoval Truhlář. Potvrdil také, že je ochoten uhradit zdravotní pojišťovně vyčíslenou škodu.

Část dění v jednací síni sledovala prostřednictvím videokonference žena, která útok přežila. K Truhlářovu doznání se nechtěla vyjádřit.

„Po tiché poradě senátu vyhlášeno usnesení. Soud přijímá prohlášení viny učiněné obžalovaným. Upouští se od dokazování v rozsahu výroku o vině a náhradě škody,“ sdělila přítomným soudkyně.



Soud tedy nebude vyslýchat svědky ani provádět listinné důkazy. Trestní řád nově takový postup umožňuje.



Truhlářovi hrozí 15 až 20 let odnětí svobody, nebo i výjimečný trest. Státní zástupce mu v obžalobě navrhl 17 let vězení a ochranné léčení. S léčbou závislosti na alkoholu a drogách muž souhlasí, uvedl, že by ji potřeboval hned. Navržený trest se mu však zdá přísný.



„Byl bych milerád, kdyby se to o něco ponížilo,“ řekl před soudem. To, že prohlásil vinu, mu ulehčit může.

„Omezíme dokazování jen na to, co má význam pro výši trestu. Vyslechneme znalce a znalkyni z oboru psychologie a psychiatrie,“ avizovala předsedkyně senátu. To je v plánu 22. prosince, kdy by mohl zaznít i rozsudek.