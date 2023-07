Muže soudí za surovou vraždu řidiče Boltu, zakrvácené tělo vyhodil z vozu

Z podané obžaloby vyplývá, že loni 22. listopadu krátce před čtvrtou hodinou odpolední požádal Pashku v Praze náhodného kolemjdoucího, zda by mu mohl objednat u přepravní společnosti Bolt odvoz na Černý Most.

„Přičemž danou službu si nechal objednat již s počátečním úmyslem usmrtit řidiče a zmocnit se jeho vozidla, k čemuž si předtím obstaral kuchyňský nůž o celkové délce 20,5 cm a délce ostří 10 cm, který pro lepší účinnost před činem ještě přebrousil ocílkou,“ popisuje státní zástupkyně.

V přivolaném autě si měl Pashku sednout dozadu za řidiče. Když pak vůz dojížděl na cílové místo, na šoféra podle spisu zaútočil. Obžaloba uvádí, že ho bodl do oblasti hlavy, krku a zad. Poté mu měl nůž upadnout na přední sedadlo spolujezdce. Zraněný řidič i útočník po zbrani údajně sáhli a začali o ni zápasit. Převahu měl mít agresor, který do šoféra podle obžaloby dál bodal. Snažil se mu tak prý zabránit v útěku a v troubení klaksonem, kterým chtěl napadený muž vyvolat rozruch a přivolat pomoc.

Pachatel poté zakrvácené tělo vyhodil v Bryksově ulici z auta a s odcizeným vozidlem ujel. Policie ho dopadla o tři hodiny později na jedné z čerpacích stanic, kde chtěl dotankovat a vůz umýt od krve. Třicetiletý šofér brutální útok nepřežil.

Bodné rány i v obličeji

„Jsem vinen,“ řekl v úterý před senátem Městského soudu v Praze obviněný Ukrajinec, který měl napadenému řidiči způsobit desítky ran, mimo jiné „šest hlubokých bodných ran na pravé straně obličeje a na pravé straně krku a třináct hlubokých bodnořezných a bodných ran na krku vzadu a v šíjové krajině,“ jak konstatuje obžaloba na základě posudku soudního lékaře.

22. listopadu 2022

Předseda senátu Michal Roubíček svolal veřejné zasedání proto, aby zjistil, zda chce Pashku uzavřít dohodu o vině a trestu, případně to, jak se k podané obžalobě staví.

„Průběh vraždy, jak to klient popsal, jak je to ve spise, jak se to stalo, bych označil za nesporný. Otázkou je věc, která má vliv na výši trestu, a sice psychické rozpoložení pana obviněného. Do spisu dokládal zdravotnické záznamy, že má nějaké psychické potíže. Ve spisu je i posudek, s kterým my ne zcela souhlasíme. Proto jsme oslovili znalce psychiatra, který slíbil, že se nám bude příští měsíc věnovat, a byl by ochoten zpracovat další posudek,“ uvedl po poradě s obviněným Ukrajincem jeho obhájce Jiří Váňa.

Podle něj má Pashku zájem se ke spáchání vraždy doznat. „Jen říká, že nebyl v takové psychické kondici, aby byla jeho příčetnost stoprocentně zachována. Jde nám spíš o polehčující okolnosti k výši trestu než k vině. Ta je v zásadě doznána,“ doplnil advokát.

Státní zástupkyně Taťána Prici prohlásila, že s protistranou ohledně dohody o vině a trestu nejednala a za stávající situace ji nepovažuje za možnou. „Ponechám na hlavní líčení, zda obžalovaný dozná vinu a v jakém rozsahu. V tu chvíli není ze strany státního zastupitelství nabízena žádná dohoda,“ řekla žalobkyně.

Myslel si, že ho rodiče plánují zabít

Pashku, který má ukrajinskou národnost, ač se narodil v Jihlavě a jeho rodiče žijí dlouhodobě v Žatci, působil u soudu apaticky a odpovídal krátkými větami, které překládal tlumočník.

Žádal o propuštění z vazby, ale nebyl příliš přesvědčivý v tom, kde by se na svobodě zdržoval a zda by pracoval. Od rodičů podle svých slov před časem odešel, myslel si prý, že ho plánují zabít. Z obavy o život opustil po dvou až třech týdnech kamaráda, s nímž se po odchodu z domova stýkal.

„Ve vazbě dostávám tablety a spím. O sebevraždě jsem neuvažoval. Stalo se to jen jednou na svobodě, když jsem byl pod vlivem drog. Teď k nim mám negativní vztah, zkazily mi život,“ uvedl.

Za loupežnou vraždu mu nyní hrozí 15 až 20 let, nebo i výjimečný trest. Hlavní líčení by podle předsedy senátu mělo proběhnout v polovině příštího měsíce. Soud v úterý také rozhodl, že Pashku zůstane ve vazbě, a to z obavy, že by mohl po propuštění uprchnout, případně zaútočit na dalšího člověka. Toto rozhodnutí je pravomocné.