Soud rozhoduje o vazbě pro muže obviněného z vraždy dítěte

  9:32
Obvodní soud pro Prahu 4 dnes rozhoduje o vazbě pro muže, kterého kriminalisté obvinili z vraždy dítěte v pražském Braníku. Zadrželi ho v noci na středu. V případě odsouzení mu hrozí až výjimečný trest.

Otřesný čin se podle informací iDNES.cz odehrál v Praze 4 v lesoparku poblíž obchodního centra u Novodvorské ulice, což ve čtvrtek redakci potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle policejního vyšetřování nezletilou dívku zabil její příbuzný, přičemž oběť i obviněný bydleli společně v bytě nedaleko místa činu.

Pražské sídliště, kde došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)
Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25. března 2026)
Blesk informoval, že obětí byla zhruba tříletá holčička. CNN Prima News uvedla, že podezřelým z vraždy dívky předškolního věku je její otec, který byl pod vlivem drog.

Policisté s ohledem na trestní řízení a věku poškozené podrobnější informace neposkytli.

