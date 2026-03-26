Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

Hrůzný čin se stal, jak uvedl ve středu zdroj iDNES.cz, v Praze 4 v blízkosti obchodního centra u Novodvorské ulice. To ostatně dnes redakci potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Policie informovala, že se případ týká příbuzných, přičemž oběť i podezřelý bydleli společně v bytě nedaleko místa činu.
Blesk uvedl, že obětí byla zhruba tříletá holčička. Podle informací CNN Prima News je podezřelým z vraždy dívky předškolního věku její otec, který byl pod vlivem drog.
Policisté s ohledem na trestní řízení a věku poškozené podrobnější informace neposkytli.