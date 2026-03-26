Policie obvinila muže z vraždy nezletilé dívky, hrozí mu výjimečný trest

  9:00,  aktualizováno  9:15
Muž, kterého pražští policisté zadrželi v noci na středu kvůli podezření z násilí na nezletilé dívce, byl nově obviněn z vraždy dítěte. V případě prokázání viny mu hrozí až výjimečný trest, uvedla policie na síti X. Kriminalisté zároveň podali návrh na jeho vzetí do vazby.

Hrůzný čin se stal, jak uvedl ve středu zdroj iDNES.cz, v Praze 4 v blízkosti obchodního centra u Novodvorské ulice. To ostatně dnes redakci potvrdil mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Pražské sídliště, v jehož blízkosti došlo k tragické vraždě dítěte.(25. března 2026)
Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25. března 2026)
Pražského sídliště, kde poblíž došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)
Lesík poblíž pražského sídliště, kde došlo k tragické vraždě dítěte. (25. března 2026)
Policie informovala, že se případ týká příbuzných, přičemž oběť i podezřelý bydleli společně v bytě nedaleko místa činu.

Blesk uvedl, že obětí byla zhruba tříletá holčička. Podle informací CNN Prima News je podezřelým z vraždy dívky předškolního věku její otec, který byl pod vlivem drog.

Policisté s ohledem na trestní řízení a věku poškozené podrobnější informace neposkytli.

