Vraky s bezdomovci škodí firmám v Běchovicích, ztěžují průjezd do areálu

Areál výzkumných ústavů v Běchovicích je sídlem několika velkých mezinárodních i českých firem, přesto místo na první pohled vypadá jako vyloučená lokalita. Polední slunce rozpaluje rozbité návěsy nákladních automobilů, na kterých jsou umístěna improvizovaná obydlí ze stavební buněk.

Některé z nich jsou polepené velké nápisy „Charita“ a „Bydlení zdarma pro všechny“. Další má na sobě nasprejované číslice 1.3.1.2. To je šifrovaná zkratka pro heslo „All Cops Are Bastards“ (Všichni policajti jsou bastardi – pozn. red.), nápis často používaný extremisty jako symbol odporu proti policii a státu.



Vraků návěsů, ať už obydlených, nebo ne, stojí na komunikacích v areálu kolem čtyřiceti. Zabraly velkou část místních silnic, kvůli stojícím návěsům zbývá k průjezdu jenom jeden pruh.

Bydlení zdarma

Před jedním návěsem s buňkami stojí jeho obyvatelé – dva pohublí muži zanedbaného zjevu. Ve stínu zbytků automobilu popíjejí víno z plastových lahví a shánějí se po cigaretách. Kolem pobíhají psi, kteří patří ženě, jež přebývá ve vedlejší buňce. Pro lidi bez domova a drogově závislé je areál dobrým místem k životu.

„Bydlíme zadarmo. Chlap nám dal bývání, tak co bysme nebývali,“ vysvětluje neochotně jeden z mužů, který si říká Gejza. Tvrdí, že v areálu bydlí už dlouho a ubytování mu tam zařídila charita. Kdo a jaká organizace to byla, však není schopný – nebo ochotný – říct.



Lidí jako Gejza v Areálu výzkumných ústavů žije pár desítek. Začali se sem stěhovat v roce 2020, kdy se na silnici objevily první vraky. Přítomnost lidí bez domova a zbytků automobilů ztěžuje podnikání firmám, které tam sídlí. Kvůli překážejícím vozům se například kamiony přivážející materiál nemohou dostat na pozemky firem.

„Nevozíme sem hřebíky nebo špendlíky, ale velké, těžké komponenty v hodnotách milionů korun,“ vysvětluje problémy místních podnikatelů Adam Kuršel, zástupce firmy HYBLER GROUP, která v areálu sídlí. „Do jedné laboratoře minulý rok přijel náklad z Ruska. Jel tisíce kilometrů a zastavil sto metrů od společnosti, protože se tam nemohl dostat,“ udává jako příklad Kuršel.

Kvůli nepřístupnosti cest se také některé firmy z areálu stěhují pryč a majitelé objektů za ně těžko shánějí náhradu. „Už nám utekli nějací nájemci a nové nemůžeme sehnat. Navíc jsme firma, která dováží ocel, a kamiony se nám sem obtížně dostávají,“ potvrzuje jednatel místní společnosti Kovové profily Zbyněk Vitošek.

„Moje vozidla to nejsou“

Překážející vraky v Areálu výzkumných ústavů ale postižení majitelé ani město Praha nemohou odtáhnout. Podle současné legislativy totiž o odtah vozidel musí zažádat vlastník komunikace. Část vozovky, na které se vraky nacházejí, ale patří soukromému majiteli. Právě toho místní podnikatelé podezírají z umisťování vraků na silnici.



„Veřejné komunikace vlastní pan Miloslav Štěpán a různé firmy, které jsou k němu napojené, umisťují na komunikace vraky. Nikdo pořádně nezjistil, proč to vlastně dělá,“ říká Kuršel. Dodává, že podle něj se Štěpán možná snaží prodat silnice za velké peníze nebo chce ostatní pozemky získat za méně peněz.

Vlastník komunikací Štěpán ale odmítá, že by měl s vraky cokoliv společného. Tvrdí, že se je snažil odstranit. „Moje vozidla nejsou a snažím se to řešit, jak můžu, ale bohužel mi místní firmy hážou klacky pod nohy,“ říká Štěpán. Zmiňuje, že se problém snažil řešit zavedením zákazu zastavení nebo jednosměrného provozu, proti kterému se ostatní společnosti postavily. Dodává, že vraky jako vlastník silnice nemůže nechat odstranit, protože neví, komu patří. „Provozovatele neznám, nemám přístup do evidence vozidel,“ vysvětluje Štěpán.

Překážky na silnici

Z vozidel odstavených na komunikacích areálu patří Štěpánovi jedno. To je podle jeho slov ve špatném stavu, protože mu ho lidé z areálu zničili, stejně tak jako autobusy jiné firmy poškodily jeho obrubník. Některé návěsy podle záznamu policie, který má MF DNES k dispozici, vlastní firma KOPALON. Ta se nově jmenuje Kopa logistics networks ČR a její jednatelkou je Anna Šulková, která má trvalé bydliště napsané V Týnské uličce na Starém Městě.

Na stejné adrese má pro jednu ze svých živností napsanou provozovnu i Miloslav Štěpán. Z informací ze sociálních sítí, patřících Šulkové a Štěpánovi, které jsou nyní smazané, ale jejichž záznam má MF DNES k dispozici, vyplývá, že se oba znají. Toto zjištění MF DNES Štěpán odmítl komentovat s tím, že jde o spekulace, a pokud mu MF DNES nepředá informace, které od svých zdrojů získala, nebude se vyjadřovat.



Odmítá také, že by na návěsy umístil buňky, ve kterých nyní bydlí lidé bez domova.

Pomoci může změna zákona

Kromě vraků komplikují situaci na komunikacích v Areálu výzkumných ústavů také betonové pražce a malé žluté kovové sloupky, které se podél komunikací objevily v březnu 2020. Ty Štěpánovi kvůli ohrožení bezpečnosti na komunikaci nařídil úřad Městské části Praha 21 odstranit. Majitel se však proti rozhodnutí úřadu odvolal.

„Překážky nejsou moje, nedal jsem je tam, tak proč bych je měl odstraňovat,“ říká Štěpán. Podle rozhodnutí úřadu však Štěpán výslovně uvedl, že sloupky se staly součástí jeho pozemku a jejich odstraněním by došlo k zásahu do jeho vlastnického práva.



Situaci v Běchovicích řeší i magistrát. Město společně se senátorem Davidem Smoljakem (STAN), který se stavem areálu zabývá, chtějí dosáhnout změny legislativy tak, aby obce mohly podobné překážky z komunikací odstraňovat. O novele zákona navržené Smoljakem by Poslanecká sněmovna mohla hlasovat už letos v létě.