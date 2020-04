Vozíčkář s nožem útočil na strážníky, ve výbavě měl i krátký meč

Kolemjdoucí narazil na vozíčkáře v Chodovské ulici okolo osmé hodiny večer. Vyrušil ho zrovna ve chvíli, když se invalida snažil dostat do zaparkovaného auta.



„Poté, co jej viděl, jak se snaží vniknout do zaparkovaného vozidla, upozornil ho, aby s tím hned přestal. Na to ale muž vytáhl svazek klíčů, na kterých měl připevněný nůž a zaútočil na něj,“ uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Když vozíčkář zjistil, že muž napadení ohlašuje, z místa odjel. Hlídka strážníků ho brzy dohnala, ale muž se bránil tím, že do hlídky najížděl svým vozíkem.



V obraně pak přitvrdil a vytáhl nůž s čepelí dlouhou deset centimetrů.



„Nůž nasměřoval přímo do horní oblasti stehen, slabin a břicha. V dalším útoku mu zabránilo použití donucovacích prostředků,“ dodala Seifertová.



U jednačtyřicetiletého útočníka strážníci našli několik nebezpečných předmětů, včetně krátkého meče.



Po ošetření záchranáři byl muž na vozíku předán policistům.