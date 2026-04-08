Omezení dodávek vody pocítí asi 40 tisíc odběratelů v jižní části Prahy od úterý 14. dubna od 5 hodin do středy 15. dubna do 5 hodin.
Přistavení cisteren s pitnou vodou
Zdroj: PVK
„Plánované odstavení nadřazeného distribučního systému bude mít přímý dopad na dodávku pitné vody spotřebitelům ve výše položených částech Modřan, Kamýku, Lhotky, Braníku, Krče a Hodkoviček. Celkově se bude jednat o více než čtyřicet tisíc odběratelů,“ informoval mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Část odběratelů bude mít snížený tlak dodávané pitné vody. Úplné přerušení dodávky pocítí hlavně spotřebitelé ve vyšších patrech panelových domů.
Přesnou lokalizaci odběratelé najdou na stránkách PVK v sekci „Havárie“ v mapě „havárií a výluk“. PVK zároveň v dotčených oblastech zajistí náhradní zásobování pitnou vodou.
„Po celou dobu výluky doporučujeme sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace v režimu online,“ upozornil Mrázek.
Pražská vodovodní síť má délku 3 700 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje.