V blízkosti spících lidí jsem nikdy nekradl, odmítl u soudu noční „démon“

Podle obžaloby vykradl Hoznedr od března 2015 do července 2023 na dvě desítky domů v metropoli i ve Středočeském kraji. Dovnitř se obvykle dostal vypáčeným oknem a spáčům bral především hotovost z peněženek. Podle spisu si však odnesl třeba také hodinky za milion nebo jízdenky na městskou hromadnou dopravu.

Hned první vloupání na jaře 2015 by se – alespoň podle toho, jak ho popisuje obžaloba – dalo označit za zlodějský majstrštyk. Hoznedr podle spisu mezi půlnocí a sedmou hodinou ranní vypáčil dřevěné okno v přízemním přístavku a cesta do rodinného domu byla volná.

V dámské kabelce vzal podle majitelky perlový náhrdelník a hotovost ze dvou peněženek. V jedné prý měla necelých pět tisíc eur (tehdy v přepočtu asi 130 tisíc korun), v druhé 25 tisíc korun. V pracovně pak podle všeho odcizil z pánské peněženky dalších 25 tisíc korun.

Podle poškozených si zloděj odnesl také přes třicet luxusních hodinek a další věci včetně briliantového prstenu. Škodu majitelé vyčíslili na 3,3 milionu korun. Hoznedr s částkou nesouhlasí. Přiznal však, že se do domu dostal.

Podle žalobce si pak dal roční pauzu a na scéně se objevil znovu v dubnu 2016. V dalším domě údajně vzal spolu se šesti tisíci korunami také fotoaparát nebo repliky zbraní. Následovala zhruba tříletá přestávka a pak se „démonovo“ tempo zrychlilo.

Zůstat měl u osvědčeného – oknem dovnitř, vybrat peněženky, případně přibrat cennosti a zase zmizet. Pachatele několikrát zachytily kamery, policisté zajistili i jeho DNA, ale protože Hoznedrův vzorek ve srovnávací databázi nebyl, nedokázali ho ztotožnit.

Dcera po něm hodila polštář, tvrdí matka

Mezi poškozenými, jejichž domovy během svých nočních výprav navštívil, byl například někdejší mluvčí české civilní rozvědky B. Š. Prvního září 2020 jeho manželka vstala a šla udělat kávu. Protože jí došla zrna v kávovaru, zamířila do prádelny, kde byl položený pytel s kávou.

„Všimla jsem si, že tam okno visí jenom na jednom pantu. Jak jsem byla rozespalá, vůbec mi to nedošlo. Máme tam shoz na prádlo, říkala jsem si, že dám prát. Našla jsem tam šperkovnice, které jsme měli uložené v obýváku. Už mi to začalo docházet,“ vypověděla. Když pak zkontrolovala peněženku, zjistila, že je prázdná.

„Spali jsme v přízemí. Byl tam s námi pes. Je přátelský, takový malý hlupáček. Teď mi začalo v hlavě běžet, že jsem v noci slyšela větší ránu, posadila jsem se na posteli, lekla jsem se, ale zničehonic jsem si zase lehla a spala jsem dál,“ pokračovala.

„Mezitím (ráno) přišla starší dcera a říkala: mami, co se děje, mně se dnes zdál takový divný sen, jako když u mě sedí v pokojíku někdo v křesle. Vzbudila jsem se, hodila jsem po něm polštář a usnula jsem,“ převyprávěla v jednací síni matka zážitek patnáctileté dcery. Zloděj podle ní vzal dívce z peněženky u postele dva tisíce korun.

„Především se vám chci velmi omluvit za všechno, co se stalo, co jsem vám způsobil,“ řekl ženě Hoznedr. Zároveň odmítl, že tehdy šel okrást i její spící dceru. „Chtěl jsem vás jen ujistit, že jsem u ní v pokoji nebyl a neseděl. Nikdy se nestalo, že bych se pohyboval v blízkosti spících osob, natož abych tam seděl v nějakém křesle,“ dodal.

Celkovou škodu včetně odcizených šperků vyčíslila rodina na 162 tisíc. „Počet zlata je nepřiměřený tomu, co jsem tam odcizil já,“ nesouhlasí Hoznedr. Ukradl toho prý méně.

Podezíral jsem uklízečku, řekl svědek

Výhrady má také k výši škody, kterou měl způsobit v domě bývalého zemského ředitele OVB Allfinanz, svědka L. L. Tomu údajně zmizely čtvery hodinky – celá jeho sbírka. Jedny dokonce v ceně 1,1 milionu korun.

„Byly schované v pracovně za komodou. V domě nebylo hnuté s ničím jiným. Vypadalo to, že šlo o krádež na udání, že někdo řekl: ty hodinky jsou tam, dojdi si pro ně. Podezíral jsem naši bývalou uklízečku, byl to můj první tip,“ řekl poškozený. „Finanční hotovost doma nemíváme, jsem zvyklý platit kartou,“ doplnil. Celkovou škodu spočítal na 1,8 milionu korun.

„Chtěl jsem se omluvit, moc mě to mrzí. Ale jste si jist, že vám zmizely i tyto (nejdražší) hodinky?“ zajímalo obžalovaného muže. „Bohužel, ano,“ odpověděl svědek. „Jo? Protože já si vybavuji, že tam byly troje. Mám za to, že tam ty první nebyly, že jsem je neodcizil,“ trval na svém Hoznedr.

Podle spisu nekradl v domech jen cennosti, ale na jednom místě vzal také bezcenný svazek klíčů, jinde přibral k lupu sedm jízdenek na MHD v hodnotě 156 korun.

Poslední série krádeží vloupáním se muž podle obžaloby dopustil v červenci 2023, kdy v Kunicích jihovýchodně za Prahou navštívil během jedné noci pět adres. Ve třech případech nebyl úspěšný, ve dvou zbývajících si z domů údajně odnesl nejprve 30 tisíc a pak tři tisíce korun.

Krátce poté zadrželi policisté „démona“ v jednom pražském penzionu. Při domovní prohlídce u něj našli část ukradených věcí a také letenky do Severní Ameriky, kam chtěl brzy odcestovat.

U soudu mu teď hrozí od dvou do osmi let vězení. Státní zástupce navrhuje muži v obžalobě pět let odnětí svobody. Hlavní líčení má pokračovat na konci května výslechem posledního svědka. Pak by senát mohl dokazování uzavřít a rozhodnout.