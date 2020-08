Rušení linek, zpoždění a přestupy. Trať z Berouna je pro cestující peklo

„Bude dneska lepší vlak? Nebo auto?“ Takovou otázku si od začátku léta pokládají lidé z Berouna, Dobřichovic, Řevnic, Černošic a dalších obcí při horním toku Berounky. Pro řadu z nich bylo dojíždění vlakem do práce nebo do školy posledních pár let naprostou samozřejmostí.

Spoje příměstské linky S7 jezdily údolím Berounky v pravidelných intervalech od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. Rychlíkem z Berouna do Prahy to trvalo půlhodiny.

V polovině července ovšem začal platit takzvaný výlukový jízdní řád a Správa železnic (SŽ) zahájila roky odkládanou modernizaci trati od pražského smíchovského nádraží do Černošic. Aktuálně – až do prosince – probíhá její první etapa mezi Smíchovem a Radotínem, kde jezdí vlaky kvůli výměně mostních oblouků jen po jedné koleji.

Spousta osobních spojů linky S7 je kvůli tomu zrušena bez náhrady a z těch, co přece jen jedou, cestující často přesedají do náhradních autobusů.

„Včera ráno měl rychlík pětatřicet minut zpoždění. V pondělí jsme přijeli o hodinu později. Místo na Smíchov nás odvezli přes Krč rovnou na hlavní nádraží. Na Smíchově totiž někdo projel návěstidlo na červenou a vyšetřovala to Drážní inspekce,“ popisuje jeden z cestujících, který dojíždí pravidelně do kanceláře na Smíchově.

„Mám pružnou pracovní dobu, ale když mám na Příkopech hned v devět první schůzku, tak jdu na vlak pro jistotu už před sedmou,“ říká účetní Jitka Stehlíková, která se před rokem přestěhovala do vesničky nedaleko Řevnic, odkud jí cesta na pražské hlavní nádraží za normálních okolností trvá zhruba 40 minut.

„Už několikrát se stalo, že jsme dojeli jen do Dobřichovic nebo Černošic a dál jsme museli autobusem. Do něj se ovšem dostali jen ti nejrychlejší. Ostatní museli počkat, až a jestli vůbec přijede další,“ popisuje.

Je to jako ruská ruleta, říká průvodčí

Horké chvíle zažívají i průvodčí a strojvedoucí. „Je to jako ruská ruleta. Nikdy nevíme, kdy nás stopnou a kde budeme muset lidi přeložit do autobusů. Těch je skoro pokaždé málo,“ popisuje padesátiletá průvodčí, která si nepřála uveřejnit jméno.

Před týdnem si do mobilu stáhla aplikaci, z níž se aspoň s menším předstihem dozví, zda je trať průjezdná, nebo jestli má počítat s komplikacemi.

Na stolech starostů obcí podél trati mezi Berounem a Prahou se teď hromadí desítky stížností.

„Vlaky přestaly jezdit i podle náhradního výlukového jízdního řádu. V Řevnicích jsme na ně odkázaní. Jsou pro nás jedinou možnou pravidelnou dopravou do Prahy nebo Berouna. Autobusy tady u nás v intervalech nejezdí,“ zlobí se řevnický starosta Tomáš Smrčka (ANO).

Pro Řevnické a obyvatele sousedních obcí je tak jedinou náhradní variantou dojíždění auty. Přes Mořinu na plzeňskou dálnici D5. Případně na D4.

„Děsím se 1. září, až začnou jezdit školáci do škol a dospělí po dovolených do práce. Nebudou schopní se tam dostat. Vlaky nepojedou, a až všichni sednou do aut, zkolabuje i silniční doprava,“ upozorňuje Smrčka.

Trať 171 Praha Beroun (Facebook) ❌ Není se čemu divit, že naše zpožděné vlaky nechtějí na trati do Českého Brodu.

❗Pozor také na to, že v ranní špičce ve směru z Prahy a v odpolední špičce pracovního dne ve směru do Prahy jsou vlaky začínající/končící v Řevnicích vedeny přes Krč a nedostanete se tak s nimi na Smíchov.

Takhle se bude (ne)jezdit už od pondělí 31.srpna. To se mi líbí (11)Komentáře (7)

Jeho kolega, starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické), si na neúnosnou situaci stěžoval tento týden otevřeným dopisem na ministerstvu dopravy a Správě železnic.

„Chápeme, že pokračuje dlouho připravovaná rekonstrukce a na zastaralé trati jsou častější poruchy. Situace v srpnu však přesáhla všechny meze únosnosti a je neudržitelná,“ konstatuje Kořínek a žádá, aby to odpovědné organizace napravily do 1. září.

Nespokojení jsou i nákladní dopravci. Od středy nákladní vlaky tažené elektrickou lokomotivou nemohou jezdit mezi Prahou a Karlštejnem, a to od 5 do 19 hodin.

„Situaci intenzivně řešíme. Jedním z důvodů je problém v trakční měnírně v Chuchli, kde je omezen provoz po úderu blesku. Proto stavíme provizorní měnírnu,“ informovala mluvčí SŽ Radka Pistoriusová.