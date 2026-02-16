Na Masarykově nádraží vlak srazil člověka. Vlaky se zpožďovaly o vyšší desítky minut

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici se v 18:00 částečně zastavil a obnoven byl až v 19:35, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři na místě nalezli už mrtvého asi 55letého muže. České dráhy předpokládaly konec omezení, která se týkala linek S1, S2, S7, S9, S22 a R41, v 19:35.
ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Mluvčí Správy železnic na dotaz iDNES.cz potvrdil, že kolem 19. hodiny organizátor dopravy obnovil s velkým omezením provoz po jedné koleji. Kavka dodal, že vlaky nabíraly zpoždění vyšší desítky minut. „Vzhledem k částečnému obnovení provozu očekáváme snížení doby zpoždění,“ uvedl mluvčí. V 19:35 Správa železnic obnovila celkový provoz.

„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týkalo provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.

„K nahlášenému střetu vlaku s přibližně 55letým mužem vyjely posádky rychlé zdravotnické pomoci, rendez-vous a intenzivní péče. Po příjezdu na místo bylo bohužel zjištěno, že pacient utrpěl zranění neslučitelná se životem, a proto byl na místo povolán koroner,“ napsali záchranáři na síti X.

Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.

Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.

