Dvojici ve vlaku se zalíbily mladíkovy značkové tenisky a ukradli mu je

12:32

Šestnáctiletý mladistvý se stal obětí loupeže, když ho při jízdě ve vlaku z Plzně do Prahy dvojice mladíků obrala o značkové tenisky Nike Air Force v hodnotě šest tisíc korun. Poté, co se s cestujícím dali do řeči, chtěl si jeden z podezřelých boty půjčit. Když poškozený odmítl, začali mu vyhrožovat. Ve stanici Smíchovské nádraží pak z vlaku i s botami utekli.