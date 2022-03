Velikonoční trhy budou skromnější. Neexistence pódia vtáhne diváky do děje

14:34

Do Prahy se vracejí Velikonoční trhy, které budou probíhat od 2. do 24. dubna. Staroměstské náměstí už nyní zdobí barevné stužky, vajíčka, zhruba padesát stánků, velikonoční bříza nebo vyhlídkový most. V rámci programu vystoupí přes 600 účinkující z tuzemska i ze zahraničí. Přijedou například soubory z Litvy, Bulharska, Rumunska nebo z Turecka.