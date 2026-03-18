Velikonoční trhy Praha 2026: program, termíny a ceny

  4:00,  aktualizováno  4:00
Pomlázky, barevné kraslice i velikonoční mlsání nabídnou trhy v ulicích hlavního města. Návštěvníci na nich jako obvykle najdou rovněž typické ukázky tradičních zvyků, řemesel i lidové zábavy. Velikonoční trhy se budou i v roce 2026 soustředit hlavně do centra Prahy.
Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze v roce 2025
Pražské velikonoční trhy letos budou sázet na motivy přechodu ze zimy do jara. Pastelové barvy a květinové motivy budou dominovat například trhům na Václavském či Staroměstském náměstí – ty budou zároveň patřit k největším v zemi.

Kdy budou Velikonoce

Jsou jedním z pohyblivých svátků a konkrétní datum závisí na prvním jarním úplňku.

Letos začnou Velkým pátkem 3. dubna a skončí Velikonočním pondělím 6. dubna 2026.

Nejen na nich se však návštěvníci můžou těšit na tradiční velikonoční sortiment ozdob a doplňků, české speciality a mnohdy i každodenní kulturní program.

Na několika pódiích ve městě se představí kapely nebo pěvecké i folklorní soubory. Další velikonoční trhy jsou zaměřené na podporu studentů či chráněných dílen. Nabízíme tipy na šestici velikonočních trhů v hlavním městě.

Klobásy zdražily

Návštěvníci oproti minulým létům budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Ceny za občerstvení zvedla například společnost Taiko pořádající trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.

„Vloni jsme vůbec nezdražovali, teď ano, zdražila bohužel lidská síla,“ řekla iDNES.cz mluvčí trhů Hana Tietze. Papriková a bylinková klobása v bagetě bude stát 180 korun (loni 150,-), zdraží i kuřecí špíz a čtvrtka kuřete.

Ceny občerstvení Staroměstské a Václavské náměstí (výběr):

  • Papriková (bylinková) klobása v bagetě – 180 Kč
  • Kuřecí špíz – 200 Kč
  • Čtvrtka kuřete – 160 Kč
  • Trhané kuře v bagetě – 160 Kč

„O Velikonocích je největší zájem o klasickou paprikovou klobásu a zelené pivo. Ale lidé taky ochutnávají typické velikonoční pokrmy, máme vajíčkovou pomazánku, nádivku i beránka,“ dodala mluvčí.

Většina z nich první zájemce přivítá s velkým předstihem – například na náměstí Republiky se stánky objeví už v polovině března a vydrží tam celé čtyři týdny.

Naopak ty nejkratší, nabízející produkty sociálních podniků či studentů pražských odborných škol, pořádá samo město v budově magistrátu v Jungmannově ulici – budou mít jen dva dny.

Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí

  • Sobota 21. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 22:00
  • 71 + 33 prodejních stánků
Tradičním centrem velikonočních svátků je Staroměstské náměstí – i letos tu návštěvníci mezi více než sedmi desítkami stánků najdou bohatou výzdobu a pódium s folklorními a hudebními vystoupeními. Ty, stejně jako tradiční velikonoční sortiment i české speciality najdou i na nedalekém Václavském náměstí.

Dominantou trhů bude i letos vyhlídkový most ve středu náměstí nebo zdobené vstupní brány na trh. Program tu poběží každý den, o víkendech navíc s dětskými dílničkami. Na Václavském náměstí jsou vystoupení naplánovaná od čtvrtka do neděle. Kompletní harmonogram je na webu pořadatele.

Velikonoční trhy na náměstí Míru

  • Sobota 21. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 19:00
  • 46 prodejních stánků

Trh na náměstí Míru, jež je srdcem Vinohrad, nabídne tradiční velikonoční sortiment, například ručně malované kraslice, pomlázky nebo dekorace a také keramiku. Návštěvníci tu najdou i občerstvení a typické velikonoční pečivo – beránky, mazance nebo jidáše.

Václavské Velikonoce na náměstí Republiky

  • Neděle 15. března až neděle 12. dubna 2026
  • Denně od 10:00 do 20:00, občerstvení až do 22:00
Vše je připraveno a dnes od 16:30 slavnostně zahajujeme Václavské Velikonoce!

Tak dorazte před @palladiumpraha a užijte si sváteční atmosféru v centru Prahy

31. března 2025 v 14:05
Tradiční Václavské Velikonoce se na náměstí Republiky dočasně přesunuly z rekonstruované horní poloviny Václavského náměstí. Stejně jako další trhy nabídnou stánky s řemeslnými a velikonočními výrobky a občerstvením, chybět však nebude ani osm stánků se zbožím neziskových organizací.

Slavnostní zahájení starostkou městské části Praha 1 proběhne v pondělí 16. března v půl páté odpoledne. Pódium v následujících dnech zaplní bohatý doprovodný program s kapelami či vystoupeními dětských a školních souborů. Stánky tu vydrží zdaleka nejdéle – celé čtyři týdny.

Velikonoční trhy na Andělu

  • Čtvrtek 2. až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 8:00 do 20:00
Děkujeme všem, kteří zavítali na velikonoční trhy na Andělu! Věříme, že jste si užili nejen sváteční atmosféru, ale i celé Velikonoce naplno

#velikonocnitrhy #velikonoce #trhyandel #trhy #velikonocniatmosfera #andel #praha5 #praha❤️

21. dubna 2025 v 21:36
Na místě běžných farmářských trhů na pěší zóně Anděl se během Velikonoc objeví zeleno-bílé stánky s jarním sortimentem a řemeslnými výrobky. Chybět nebudou ani tradiční dekorace a sezonní dobroty.

Velikonoce na Mariánském

  • Pátek 20. března až pondělí 6. dubna 2026
  • Denně od 11:00 do 20:00

Prostor před budovou pražského magistrátu už dva týdny před Velkým pátkem zaplní stánky věnované tradičním řemeslům, ale i produktům sociálních podniků či chráněných dílen.

Hudební či taneční program, stejně jako tvořivé dílny pro děti, jsou naplánované na víkendy. Součástí bude i Primátorská velikonoční sbírka potravin ve čtvrtek 26. března.

Velikonoční jarmark ve Škodově paláci

  • Středa 17. a čtvrtek 18. března 2026
  • Oba dny od 8:30 do 15:30
Už za týden bude možné navštívit Velikonoční jarmark ve vestibulu Škodova paláce v centru Prahy. Nabídne možnost pořídit originální velikonoční dárky s příběhem a podpořit talentované studenty i práci sociálních podniků.

Jarmark se uskuteční v pondělí 17. a v úterý 18. března 2026, vždy od 8.30 do 15.30, ve vestibulu Škodova paláce, Jungmannova 35, Praha 1.

K vidění i zakoupení budou ručně vyráběné výrobky studentů pražských odborných škol a sociálních podniků. Sortiment doplní velikonoční dekorace a drobnosti pro jarní výzdobu.

Součástí letošního ročníku bude také stánek zaměřený na osvětu a prevenci v oblasti duševního zdraví.

Nákupem bude možné podpořit organizace, které dávají příležitost lidem se zdravotním znevýhodněním nebo studentům učebních oborů.

#jarmark#velikonoce#skoduvpalac

2. března 2026 v 12:28
Nejkratší akcí bude jen dvoudenní jarmark v atriu Škodova paláce v Jungmannově ulici. Sortiment zahrnující tradiční velikonoční výrobky se od ostatních trhů příliš lišit nebude – v nabídce však budou produkty studentů pražských odborných škol a či sociálních podniků. Doplní ji stánek zaměřený na duševní zdraví.

Velikonoční akce a výstavy

Speciální program na Velikonoce chystá například pražská zoo – na Velký pátek i Velikonoční pondělí uvede komentovaná krmení s velikonoční tematikou i velikonoční workshop. Velikonoční program o lidových zvycích s dílnami pro děti pořádá v několika termínech Toulcův dvůr.

Workshopy a dílny s velikonoční tematikou chystá v předstihu rovněž Národopisné muzeum v Kinského zahradě a ve čtvrtek 26. března také proběhnou na Staroměstské radnici. Netradiční velikonoční dílny pro děti pořádá v pátek 3. dubna i střešovické Muzeum MHD.

Od konce března až do konce května také můžete navštívit Muzeum Karlova mostu, které uvádí specializovanou Velikonoční výstavu, nebo Lidovou pašijovou hru na zámku Zbraslav.

