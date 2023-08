Nejstarší funkční varhany v Česku znějí stejně jako za renesance

Letní seriál MF DNES o středočeských unikátech vás tentokrát přivádí do Smečna na Kladensku. Města, které v letech 1515 až 1882 neslo jméno Muncifaj. Ve zdejším původně gotickém kostele Nejsvětější Trojice ze 14. století, do současné goticko-renesanční podoby přestavěného ve století 16., se nacházejí nejstarší funkční varhany v Čechách. V dalším pokračování seriálu, který na stránkách novin MF DNES najdete pravidelně dvakrát týdně, jsme vás ve čtvrtek 10. srpna pozvali na výlet z Poděbrad přes Libický luh, největší lužní les v republice, do nejmenší české zoo v Chlebech.