Půlnoční mše budou v kostelích po celé Praze. Tradičně je o ně velký zájem

„V kostele sv. Mikuláše na Starém Městě chystáme půlnoční bohoslužbu od jedenácté hodiny večer,“ informuje farářka kostela Martina Viktorie Kopecká.

Bohoslužby nadále spadají do podmínek podle vládního práva shromažďovacího, tedy s nutností dodržovat rozestupy alespoň jednoho a půl metru a mít po celou dobu nasazený respirátor.

V metropoli je o půlnoční mše tradičně velký zájem. „Asi z toho důvodu, že mnozí rádi spojí procházku starou Prahou i s návštěvou kostela a také proto, že během volných dní mají lidé příležitost k duchovnímu zamyšlení. Téma Vánoc nás k tomu vybízí,“ konstatuje Kopecká.

Pravidla a doporučení pro bohoslužby Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (s výjimkou rodin a domácností).

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Většina církví nabízí také virtuální bohoslužby. Zdroj: www.covid.gov.cz

Kam v Praze 1

V první městské části se pořádají mše již od odpoledne. V 16 hodin se Pražané mohou vydat například do kostela sv. Jindřicha a Kunhuty v Jindřišské ulici či k Panně Marii Královně Andělů na Loretánské náměstí.

V 16:30 mohou stovky návštěvníků zaplnit kostel Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí. Kromě obvyklé liturgie se mohou příchozí těšit i na oblíbenou Rybovu mši.

Přesně o půlnoci oslaví narození spasitele v kostele sv. Salvátora na Křížovnickém náměstí, katedrálním chrámu sv. Vavřince na Petříně, v kostele sv. Jiljí v Husově ulici, v kostele sv. Havla v Havelské ulici, kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahovském nádvoří.

Půlnoční mše v Praze 2 až 6

V oblasti širšího centra najdeme na dvě desítky míst, která zvou ke slavnostní vánoční bohoslužbě. Již ve 22 hodin se půlnoční mše odehraje v klášterním kostele Opatství Emauzy ve Vyšehradské ulici.

Šestá městská část láká všechny zájemce do kostela sv. Gotharda na Krupkově náměstí, do kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Libocké ulici, do uchvacujících prostor kostela sv. Markéty na Břevnově či do kaple Mnišek Kazatelského řádu v Lysolajích.

Přesně o půlnoci se otevřou dveře kostela sv. Ludmily na náměstí Míru, kapitulní baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kostela sv. Václava na náměstí 14. října na Smíchově či kostela sv. Prokopa na Sladkovského náměstí.

Bohoslužby v Praze 7 až 22

Pražané na sedmičce si mohou na Štědrý den zajít na bohoslužbu do kostela sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí. Oblíbená mše se bude konat také v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích či moderním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Strašnicích.

I v odlehlejších částech hlavního města bude otevřeno několik desítek kostelů. Poslechnout si Boží slovo budou moci lidé v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, kostele sv. Markéty ve Zvoli, Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli a v kostele Všech svatých v Uhříněvsi. Speciální půlnoční mše pro děti se bude konat v kostele sv. Františka na Chodově.