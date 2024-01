V Čechách se uchází o miliardové zakázky, zároveň stále inkasují v Rusku

Přesně za měsíc uplynou dva roky od začátku ruské agrese vůči Ukrajině, která měla mimo jiné silný vliv na odchod téměř tisícovky velkých světových firem z ruského trhu. Řada firem však odejít odmítla a nadále zde získává nové zakázky nebo pokračuje v těch stávajících. Postoj světových firem na invazi kontinuálně monitoruje Yale Chief Executive Leadership Institute, který sleduje více než 1 500 společností a hodnotí je na základě toho, do jaké míry se z Ruska stáhly, nebo v něm nadále působí.

Z posledních lednových dat institutu vyplývá, že v Rusku i stále působí několik firem, které současně fungují i v České republice. Jde dokonce o velké podniky, které se u nás účastní miliardových tendrů a inkasují ze státního rozpočtu. Současné působení firem v Rusku a ČR kritizují pražští zastupitelé.

Jednou z takových společností je francouzská firma VINCI Construction, která se řadí mezi největší na světě. Podle analytické společnosti Statista ji v roce na základě tržeb patřilo sedmé místo. VINCI pak na svých webových stránkách tvrdí, že je největší stavební skupinou v Česku i na Slovensku. Do skupiny VINCI mimo jiné i v Čechách velmi známá stavební společnost EUROVIA. Podle hodnocení Yale Chief Executive Leadership Institute spadá VINCI do nejhorší kategorie společností, jelikož svoji činnost v Rusku nijak neomezilo a nadále zde podniká.

To potvrzují i webové stránky společnosti Vinci, kde lze dohledat, že má stále v provozu celkem pět poboček dceřiné společnosti Vinci Concessions a čtyři pobočky Vinci Construction. Většina z nich se nachází přímo v Moskvě či Petrohradu.

Konkrétním příkladem působení VINCI v Rusku je dálnice M11, která spojuje Moskvu a Petrohrad, která byla dokončena a předána investorovi v roce 2019. V tu dobu byla Vinci Concessions největším soukromým provozovatelem dálnic v Rusku. Dle dostupných informací tato pozice platí i dnes. Poslední úseky dálnice byly vybudovány v rámci PPP projektu mezi Vinci Concessions a ruskou státní společností Avtodor. Vinci Concessions má navíc na starosti správu daných úseků až do roku 2041. Stejně tak vlastní polovinu koncesionářské společnosti pro úsek 0 téže klíčové dálnice, kde kontrakt vyprší v roce 2040.

Důvod působení v VINCI v Rusku je zcela zřejmý. Podnikání na tamním trhu totiž společnosti generuje vysoké zisky. To potvrzují i údaje o tržní kapitalizaci společnosti. Ke dni 5. ledna 2024 se jedná o 70,83 miliard USD. Zajímavostí je, že ještě pět dní před zahájením ruské invaze na Ukrajinu byly tržní kapitalizace VINCI o téměř 6 miliard dolarů nižší.

Aktivita firem, které působí v Rusku a zároveň u nás je podle náměstka pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) problém. Redakci iDNES.cz sdělil, že určitě nesouhlasí s tím, aby firmy, které nadále působí v Rusku současně získávaly státní zakázky v ČR. Úpravu zákonů ale podle něj musí provést parlament. Město i městské společnosti se musí bezvýhradně řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek a tento zákon neumožňuje žádnou možnost vyloučení těchto firem ze zakázek. Podle Hřiba by proto měla vláda zajistit, aby se takové firmy veřejných zakázek účastnit nemohly.

Proti získávání státních zakázek pro firmy působící současně v Rusku a ČR je i opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO). „Jsem spíše proti. Ale samozřejmě měla by se vždy brát v úvahu i kvalita, cena a dodržování etických a právních norem. Ale osobně pokud bych já měl dvě podobné nabídky a měl se mezi nimi rozhodnout, vždycky se radši přikloním k té, kde není ruský vliv,“ uvedl pro iDNES.cz

„Jsem známý zastánce co nejtvrdších a nejúčinnějších sankcí vůči Rusku, takže z toho radost určitě nemám,“ uvedl pro iDNES.cz Jiří Pospíšil (TOP 09). Doplnil, že podle jeho názoru ale nejde takovým firmám v účasti o veřejné zakázky zabránit a muselo by to být řešeno zákonem.

Náklonnost VINCI vůči Rusku potvrzuje i skutečnost, že společnost také patří Official Supporters LOH v Paříži. Po oznámení účasti Ruské federace na těchto LOH vypovědělo několik partnerů Českého olympijského výboru spolupráci. VINCI, které je jedním z partnerů, se však spolupráci s ČOV zrušit nerozhodlo, což vyplynulo z vyjádření tiskové mluvčí společnosti Ivety Štočkové.

Ačkoli VINCI na uvádí, že je součástí iniciativy Bussines for Human Rights, jejímž cílem je podpora zohledňování lidských práv v zásadách a postupech firem, finanční výsledky jsou pro VINCI zřejmě důležitější.

V České republice totiž skupina VINCI prostřednictvím konsorcia Porr, Vinci, Marti (PVM) velmi agresivně usiluje o téměř třicetimiliardovou zakázku na stavbu druhého úseku metra D. Ačkoli bylo PVM ze soutěže jednomyslně vyřazeno pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace, napadá výsledek tendru prostřednictvím médií i u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle tiskové mluvčí VINCI Construction CS, Ivety Štočkové, všechny její společnosti působí výhradně na českém a slovenském stavebním trhu.

„V případě zájmu o informace k působení světového koncernu VINCI, potažmo VINCI Concessions jinde ve světě je zapotřebí se obrátit na jejich mediální zastoupení,“ uvedla pro iDNES.cz.