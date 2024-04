Exprezident Václav Klaus se vrátil na vrchol Blaníku. Rytíři z hory nevyrazili

Exprezident se rozhodl „oslavit“ 20. výročí vstupu České republiky do EU na vrcholu bájné hory, v níž podle legendy spí blaničtí rytíři, kteří v nejtěžší době vyrazí naši zemi zachránit.

Stejně jako před dvěma dekádami, kdy v čele davu svých příznivců vystoupal v půlnoci z 30. dubna na 1. května 2004 na Blaník, aby tu tehdy varoval před přehnanými očekáváními, které mohou vést k mnoha deziluzím.

Tedy spíše podobně než stejně. Zatímco před dvaceti zdolal horu vysokou 638 metrů zhruba za půl hodiny po svých, tentokrát na vrchol, na rozdíl od svých fanoušků, „vyfáral“ teréňákem. Ačkoli se podle svých slov stále cítí být v dobré kondici, věk prý zastavit nelze.

„Jezdím pořád do Krkonoš, kde chodím po horách. Ale už k tomu potřebuji své tempo a tady bych všem těm svěže a vysportovaně vypadajícím lidem nestačil,“ poznamenal s úsměvem Václav Klaus.

Česko jim není lhostejné

Podle Jiřího Weigla, ředitele Institutu Václava Klause, se letošní setkání na Blaníku uskutečnilo s cílem sdělit, že existuje početná skupina lidí, kterým není budoucnost naší země lhostejná. „Před dvaceti lety jsme na tomto místě vyjádřili jistou pochybnost o vstupu do EU. Naše zkušenosti prokázaly, že tyto pochybnosti byly oprávněné. Proto jsme se rozhodli tehdejší akci zopakovat a připomenout ji,“ vysvětlil Weigl.

Václav Klaus, jehož příjezd provázel bouřlivý potlesk, ve svém krátkém projevu bez velkého překvapení vyjádřil své přetrvávající skeptické názory na fungování EU a České republiky, která je její součástí.

„Pokus o evropskou unifikaci je omyl. Evropa je kontinentem národních států se svou vlastní historií a tradicemi. Denně si uvědomujeme, že EU postrádá demokratickou legitimitu. Už dávno o sobě nerozhodujeme sami. Například covidová opatření by v systému samostatných států nemohla proběhnout takovým způsobem, jako když byla řízena a diktována z Bruselu. Bez vzdání se ochrany hranic by nenastala masová migrace do Evropy. Podporu by nemělo ani až náboženské vzývání výkladu příčin klimatických změn, z nichž je viněn člověk. A i válka na Ukrajině by bez EU měla jiný průběh,“ řekl mim jiné exprezident.

„Doufám, že lidé ze svého nadšení k EU už vystřízlivěli. Můj názor na její fungování je po celou dobu stejný Nepřijeli jsme sem tentokrát probouzet blanické rytíře, ale chceme probudit k větší aktivitě mlčící většinu v této zemi, která není s jejím vývojem spokojena,“ vysvětlil symboliku své nynější cesty na Blaník Václav Klaus.

Naopak pozitiva ze vstupu do EU nevnímá téměř žádné. „Něco málo jsme získali, ale hodně jsme ztratili. Já ale vnímám prakticky jen negativa, Určitě nastal technický pokrok, ale otázkou je, do jaké míry na to má vliv EU. Zeptejte se lidí tady na Blaníku, zda začali objevovat svět až 1. květnem 2004.

Exprezident Václav Klaus zopakoval svůj výstup na mýtickou horu Blaník, kde před 20 lety strávil půlnoční moment vstupu ČR do EU. (30. dubna 2024)

Svobodně cestovali už po listopadu 1989,“ vyjádřil se novinářům na vrcholu Blaníku Klaus třeba k otázce uvolnění hranic. Podobně i k ekonomickým tématům. „A kdyby nebylo mě, možná bychom měli i to nesmyslné euro,“ prohlásil exprezident.

Podpořit Václava Klause, který se ochotně fotografoval se svými příznivci a rozdával autogramy i úsměvy, dorazili například jeho bývalý tiskový mluvčí Petr Hájek, známý svými radikálními a často kontroverzními názory, někdejší děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Šefčík nebo hudebník, bývalý poslanec a ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Petr Jakl.

Setkání s Klausem

Potkat se s exprezidentem chtěl i sedmadvacetiletý Viktor Herwig z Vlašimi. „Mám to nedaleko. Chtěl jsem získat podpisy do knih Václava Klause, jehož názory jsou mi blízké. Sleduji jeho práci i činnost jeho institutu už několik let,“ řekl.

Příležitost setkání si nenechal ujít ani Miloš Pohanka z Prahy. „Přijel jsem probudit blanické rytíře, abychom se co nejdříve dostali z toho marastu, ve kterém jsme. Když se v referendu hlasovalo o vstupu Česka do EU, byl jsem tehdy pro. Můj názor se ale změnil. Stala se z toho diktatura Bruselu, který vůbec nemá přehled o tom, co zdejší lidé chtějí a potřebují,“ vyjádřil svůj postoj.

A kdy se Václav Klaus vydá na Blaník znovu? „Vzhledem k tomu, že za dvacet let by mi mělo být 102 let, nechám odpověď na tuto otázku otevřenou,“ řekl iDNES.cz