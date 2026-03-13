Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

  8:06
Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik jednotek.

Hasiči o události informovali na síti X kolem 2. hodiny v noci. Požár postupně dostali pod kontrolu a následně ohlásili jeho lokalizaci. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř a zřídili také kyvadlovou dopravu vody.

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)
Ráno už jen pokračovaly dohašovací práce a vyhledávání skrytých ohnisek. Hromadu materiálu bylo nutné rozhrabávat pomocí speciální techniky, aby se hasiči dostali k ohniskům požáru uvnitř.

„Na místě už nikdo nezasahuje, ale byla nařízena dohlídka majiteli, kdyby na místě opět začalo hořet,“ uvedl ráno na dotaz iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Jakmile se situace stabilizovala, začali hasiči postupně redukovat počet zasahujících jednotek a snížili počet poplachu ze třetího na druhý.

Příčina vzniku požáru i výše škody budou dále vyšetřovány.

