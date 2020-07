Tragédie u Příbrami. Dědu zabilo probíjející čerpadlo, zemřeli i syn a vnuk

Podle zjištění reportéra iDNES.cz šel senior z domu zkontrolovat ponorné čerpadlo, které nefungovalo. Jakmile vstoupil do vody, čerpadlo začalo probíjet.

V tu chvíli se měl za ním vydat na pomoc jeho syn a následně i vnuk. Všichni tři následně ve vodě zemřeli.

Policisté případ prověřují pro trestný čin usmrcení z nedbalosti. V případu byla nařízena soudní pitva.

„Ve 22:40 jsme přijali na linku 158 oznámení o úmrtí tří osob nalezených na hladině rybníka v obci Lhota u Příbramě,“ řekla iDNES.cz brzy ráno mluvčí středočeské policie Lucie Nováková.

Mluvčí příbramské policie Monika Schindlová později upřesnila, že mrtvými jsou dva dospělí a jedno nezletilé dítě.

Přivolaný lékař mohl pouze konstatovat smrt, uvedla v úterý ráno na Twitteru středočeská záchranná služba. Jak trojice zemřela, ale neuvedla. „Opravdu nemohu nic říci. Nemůžu nabourat případné šetření tím, že řeknu nějakou informaci,“ řekla mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová.

Na místě spolupracovala záchranná služba společně s potápěči. „Příbramští policisté nyní věc prověřují pro trestní čin usmrcení z nedbalosti. Jednalo se o dvě dospělé osoby a jedno nezletilé dítě,“ dodala Schindlová.

Bližší podrobnosti k tragedii zatím policie neuvolnila. Případ je nyní ve fázi prověřování.

Podle sousedů šlo o bezproblémovou rodinu. „Byla to nešťastná náhoda, obrovská rodinná tragédie. Rozhodně to nebyla vražda,“ řekla iDNES.cz starostka obce Eva Drmlová. Rybník jménem Václav se nachází uprostřed obce u malé kapličky, na břehu stojí tři domy. Právě jeden z nich měl do vody ze zahrady připojené ponorné čerpadlo.