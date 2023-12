Na všechny čtyři a štěkej! Za týrání svého soka dostal narkoman šest let

Trýznění odehrávající se v jedenáctém patře bytového domu v Horních Měcholupech trvalo podle spisu asi čtyři hodiny, konkrétně od jedné do páté hodiny ranní. Pak někdo, zřejmě kvůli hluku, přivolal na místo policejní hlídku.

Dvaatřicetiletý Melka nejprve s mačetou v ruce nutil o jedenáct let staršího Jiřího Ř., aby odpovídal na otázky týkající se jeho vztahu s Melkovou bývalou přítelkyní. Když nebyl spokojený s odpověďmi, podle rozsudku bil soka do různých částí těla pěstmi, dřevěnou násadou, starou mačetou a kopal do něj.

„Pod pohrůžkou dalšího bití donutil poškozeného vysvléct oblečení a dovlekl ho na balkon, kde musel v mrazivém počasí ležet. Pak jej nutil, aby se mu koukal do očí, a když poškozenému v obličeji překážely jeho dlouhé vlasy, vzal nůžky a vlasy mu ostříhal,“ uvedla předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová.

Kriminalisté zjistili, že Melka také žádal od zbitého muže drogy. Když Jiří K. nic nevydal, prohledal útočník jeho tepláky a našel zhruba dva tisíce korun. S těmito penězi poslal svou spolubydlící pro cigarety a pervitin.

„Poté poškozenému uvázal kolem krku osušku a vodil ho po bytě po čtyřech jako psa. U tohoto musel poškozený štěkat. Pokud nevyhověl, dostával další rány,“ pokračovala soudkyně.

Když nad ránem zazvonili u bytu policisté, Melka muži pohrozil, aby byl zticha, jinak ho zabije. V té chvíli držel podle rozsudku v ruce nůž a přejížděl jím po těle poškozeného.

Šestkrát trestaný narkoman

„Řeknu vám to asi takhle. Kdybych opravdu chtěl, tak bych se od začátku hájil a snažil se minimalizovat ten proces ve svůj prospěch co nejvíc. Vyjádřil jsem se, že vše není tak, jak vypadá. Ne se vším, co tady zaznělo, souhlasím,“ uvedl stručně a nekonkrétně Melka.

Podle znalců způsobil poškozenému muži řadu zranění, například zlomeninu nosu, oboustranné zlomeniny několika žeber, což vedlo k proniknutí vzduchu do hrudníku a ke kolapsu levé plíce, dále četné krevní výrony a také krvácení do levé čelistní dutiny. Prožité útrapy označil znalec za mučivé.

Melku podle senátu usvědčily nejen závěry expertíz, které zkoumaly například krevní stopy na mačetě, ale také výpověď poškozeného i spolubydlící ženy. Ta sice trávila většinu času u sebe v pokoji, ale útržky děje viděla.

Podle soudu nutil Melka se zbraní druhého k tomu, aby něco činil, a způsobil mu tím těžkou újmu na zdraví. Za vydírání dostal šest let ve věznici s ostrahou.

Zdravotní pojišťovně má za léčbu oběti uhradit zhruba 70 tisíc korun. Poškozený muž chtěl tisíc korun za zničenou obuv. Svůj nárok však ničím nedoložil, soud ho proto odkázal do civilního řízení.

„Pane obžalovaný, vy, stejně jako já, můžeme jen jásat nad tím, že pan Ř. snad nebude mít žádné trvalé následky,“ prohlásila soudkyně.

Šestkrát trestanému narkomanovi se pak snažila promluvit do duše. „Agresivita u vás graduje. Víme, čím to je. I vy to víte. Je to užíváním drog. Začalo to výtržnictvím, pak ublížením na zdraví a teď jsme v úplně jiné právní kvalifikaci (Melkovi hrozilo pět až dvanáct let vězení, pozn. red.). Byla bych ráda, abyste výkon trestu využil k popřemýšlení, trošku si zorganizoval život a čas věnoval tomu, že se pokusíte abstinovat. Právě drogy vás dovádí do tohoto stavu. Škodí vám to a vidíte, do čeho se dostáváte,“ apelovala na muže.

„Než jste začal užívat drogy, byl jste spořádaný, mladý, nadějný člověk. Podívejte se, kam vás dostaly. Nehledě na to, že vás to poškozuje zdravotně. Je to škoda. I nad tím byste měl ve výkonu trestu přemýšlet,“ dodala.

Soud podle ní dal mírným verdiktem muži šanci, aby po propuštění z vězení mohl ještě prožít „nějaký produktivní život“. Melka i žalobce si nechali lhůtu na případné podání odvolání. Rozsudek proto zatím není pravomocný.