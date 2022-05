Léčka s banány a po ruce hadice. Bobek líčí, jak chytali uprchlé orangutany

14:34

Ve čtvrtek utekli ze svého výběhu v pražské zoologické zahradě všichni čtyři zdejší orangutani. Teď její ředitel popsal jejich dramatický návrat do pavilonu, při kterém zaměstnanci museli použít smetáky nebo hadice s vodou. V zoo už také odhalili, jak se zvířatům podařilo uprchnout. Může za to 18 let starý šlendrián.