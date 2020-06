„Ztracený“ Tadeáš zemřel náhle a matka tělo hodila do řeky, míní policie

Syndrom náhlého úmrtí Podle vyjádření přednosty JIP dětské kliniky plzeňské fakultní nemocnice Lumíra Šaška je syndrom náhlého úmrtí příčinou smrti u přibližně osmi procent dětí, které se nedožijí prvních narozenin. V České republice je to asi 25 dětí ročně, ve větším ohrožení jsou chlapci. „Nemáme informace, že by počty případů stoupaly. Pro syndrom náhlého úmrtí kojence neznáme specifické příznaky. Riziko lze snižovat, když děti spí na zádech na pevné podložce v samostatné postýlce, po jídle si říhnou,“ vysvětlil Lumír Šašek pro MF DNES v březnu 2019, když policie odkládala bez zahájení stíhání případ smrti kojence v Plzni. Jako prevence podle lékaře také pomůže, aby dítě nespalo v přetopené místnosti a nedošlo k jeho přehřátí. „Rodiče by neměli dávat do postýlek polštářky, plyšáky a jiné měkké předměty. Zařízení sledující životní funkce u dítěte mohou být přínosná u rizikových dětí, předčasně narozených, ale monitorovací zařízení bohužel statisticky nesnižují výskyt syndromu,“ podotkl lékař.