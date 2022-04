Pro Prahu jsme navrhovali zastávky i popelníky, říká rektor UMPRUM

Co pro UMPRUM znamená podepsání memoranda s Prahou?

Spolupráce naší školy s magistrátem trvá od roku 2018, ale prozatím probíhala spíše na neformální bázi. Podpis memoranda vnímáme jako potvrzení toho, že magistrát má skutečně zájem o spolupráci. Moc bychom si přáli, aby nápady našich studentů neskončily jen na papíře nebo někde v šuplíku, ale aby se z nich něco v Praze realizovalo.

Jak probíhala doteď ta neformální spolupráce?

Zástupci školy především zasedají v porotách při různých architektonických či designérských soutěžích, a tak garantují jejich odbornou úroveň. A zapojili jsme se třeba také do projektu Pražských kreativních voucherů.

Plánujete konkrétní projekty?

Už před delší dobou jsme byli požádáni o návrh, co by se v Praze mohlo změnit k lepšímu a jak by naše škola mohla přispět k řešení problémů, kterým hlavní město čelí. Z této výzvy postupně vznikl projekt s názvem Living Zone, který je momentálně pro tu spolupráci stěžejní.

O čem Living Zone je?

Jedná se o pokus využití kreativních přístupů a vůbec disciplíny designu pro zlepšení obyvatelnosti hlavní města, pro jeho přizpůsobení probíhajícím klimatickým i společenským změnám. Laicky řečeno, jak udělat město přívětivějším a pohostinnějším. Naši pedagogové navrhli zlepšení ve třech oblastech. Tou první jsou sociální zařízení ve veřejném prostoru. Při pobytu v Japonsku je zaujala hygiena veřejného prostoru a japonskou zkušenost chtěli přinést k nám. Proto studenti začali pracovat na návrzích veřejných toalet v rámci probíhající rekonstrukce Stromovky.

A zbylé dvě oblasti?

Druhý úkol je mnohem závažnější a složitější. Týká se klimatických změn ve městě, konkrétně tepelných ostrovů, které sužují Prahu stejně jako jiné metropole. Studenti hledali řešení, jak přispět k ochlazování nejteplejších městských oblastí a snížit nárůst intenzity tepelného ostrova. Vybrali si přitom Karlovo náměstí. Posledním tématem, které vyvstalo v reakci na teroristické útoky v evropských a amerických městech, je pak podoba bezpečnostních zábran v ulicích a na náměstích.

Jakým způsobem se studenti mohou zapojit?

Studenti tyto projekty dostávají jako ateliérová zadání přímo v rámci výuky. Hodnotící komise pak z jejich návrhů vybírá ty nejlepší.

Jsou v něčem studenti ve výhodě oproti už vystudovaným odborníkům v oboru?

Škola jako UMPRUM funguje jako nezávislá zóna výzkumu, v níž se uplatňují experimentální přístupy a kritéria, která se často liší od měřítek komerčního nebo vědeckého světa. V takovém prostředí občas vznikají i velmi futuristické představy.

Spolupracujete v Praze i s někým dalším kromě magistrátu?

Partnerů v hlavním městě máme celou řadu. Zmínil bych dopravní podnik, pro který náš ateliér textilu navrhuje nové vzory na potahy sedadel pro veřejnou dopravu. Pro městskou část Praha 1 studenti připravili návrhy popelníků. A spolupracujeme například také se Státní tiskárnou cenin, pro kterou studenti navrhovali pamětní bankovky.

Co z dílny UMPRUM lze už nyní ve městě vidět?

Nejúspěšnější jsou v tomto ohledu naši profesoři designu Michal Froněk a Jan Němeček. Ti totiž v roce 2017 vyhráli anonymní designérskou soutěž na návrh městského mobiliáře, tedy lavičky, koše a stojany na kola. Rok na to stejná dvojice spolu s Alešem Kachlíkem a Martinem Klanicou vyhrála soutěž na nové zastávky MHD. Objekty zhotovené podle jejich návrhů už v pražských ulicích můžeme vidět.

Které obory jsou v UMPRUM nejvíce užitné?

Vyzdvihl bych především designérské obory – produktový, interiérové nebo i průmyslový design. S výrobní a obchodní sférou ale spolupracuje řada dalších disciplín. Pro školu jako UMPRUM je spojení s aplikační sférou základní podmínkou existence. Potřebujeme ji jako vzduch k dýchání. Naši studenti už dávno nevymýšlejí další krásné věci, nebo dokonce zbytečné produkty, nýbrž přemýšlejí o budoucnosti našeho světa a připravují se na okamžik, kdy za ni převezmou zodpovědnost.

Uskuteční se v dohledné době nějaká výstava, na které by lidé mohli díla vašich studentů vidět?

Na konci dubna otevřeme v naší nové budově v Mikulandské ulici studentskou výstavu věnovanou tématům na pomezí umění a výzkumu. Na ní se jistě objeví řada prací zabývajících se právě obyvatelností našich měst a otázkou sociálního designu.