Chtěli si zkrášlit okolí obce, stromy jim zloději ukradli hned první noc

Přesně to se stalo v obci Mečeříž. „Ve čtvrtek byly vysazeny stromy v lokalitě poblíž fotbalového hřiště, přes noc nám ale někdo celkem osm stromů ukradl. Na to asi není co říct. Snažíme se zvelebovat naše okolí, udělat něco pro přírodu a někdo nám to takhle znemožňuje,“ uvedla pro iDNES.cz starostka Mečeříže Jana Fabiánová.



Podobná situace se odehrála v nedalekém Chotětově. Tam se minulý víkend pustilo do výsadby stromů několik desítek lidí a místní dobrovolní hasiči. Mimo jiné stromy vysázeli podél silnice mezi Chotětovem a Hřivnem. Ani tam stromy dlouho nevydržely. Za pár dnů začaly postupně mizet, a to za bílého dne.

„Vůbec jsem to nečekal, ani jsem to nepředpokládal, že někdo půjde a stromky vytrhá ze země a ukradne,“ poznamenal starosta Chotětova Blahoslav Jírů. Zloději zde přitom některé stromy ukradli i s opěrnými kůly a plastovou ochranou kmene proti okusu zvěře. Celkem zde postupně zmizelo 11 stromů.

Zloději si přitom stromy dobře vybírají. Po vysazení totiž na nich zůstávají cedulky s názvem odrůdy. Většinou jde o ovocné stromy, v jednom případě si zloděj vytáhl ořešák. „Právě proto jsme nechali všechny cedulky odstranit. Chtěli jsme je tam nechat, abychom věděli příští rok, jak se o ně starat a provádět řez, ale bohužel. Budeme si muset napsat, kde se jaký strom nachází, abychom to věděli,“ popsala jedno z okamžitých opatření proti zlodějům starostka Mečeříže.

Obec navíc nechala všechny korunky stromů nastříkat oranžovou reflexní barvou. „Pokud by stromy kradl někdo z okolí, určitě by nechtěl mít na zahradě označený strom, aby to každý viděl,“ uvedla dále starostka s tím, že má informace o tom, že zloději ukradli právě vysazené stromy i v nedalekém Horním Slivně.

Starosty zaráží i rychlost, jakou jsou zloději schopni stromy ukrást. Zřejmě tomu napomáhají i sociální sítě, kde obce informují o právě provedené výsadbě. Případem se už zabývají policisté z Benátek nad Jizerou, celková škoda se zatím pohybuje v řádech několika tisíc korun.