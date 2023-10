Předchozí koalice bytovou situaci v Praze vážně podcenily, říká náměstkyně

V Praze jste iniciovala změnu systému přidělování sociálních bytů. Co vás k tomu vedlo?

V prvé řadě se v praxi neosvědčila zejména existence jediného bodového systému pro celou skupinu bytů určených pro osoby v sociální tísni. Tento systém upřednostňoval jednu skupinu obyvatel na úkor dalších. Například matky samoživitelky, které mají i dvě či dokonce tři zaměstnání, aby nebyly závislé na sociálních dávkách, propadaly sítem dosavadního bodového systému úplně na dno. Jinými slovy: ti, kteří se více snažili, byli bodovým systémem svým způsobem diskriminováni. To není smysluplný, spravedlivý ani dlouhodobě akceptovatelný systém sociální pomoci.

Nedalo se to řešit jiným způsobem? Řada organizací proti tomuto kroku protestovala.

Předně upozorním, že v posledních třech letech došlo k patnáctinásobnému nárůstu stížností na obyvatele bytů hlavního města. Bylo tedy na zvážení, jak dále žádosti nejen vyhodnocovat, ale také jakým způsobem následně pomáhat a doprovázet nové nájemníky, kteří dostali byty v sociální tísni.

Je potřeba také říci, že bodový systém nezaniká zcela. Jedním z výsledků naší intenzivní diskuse mimo jiné i s neziskovými organizacemi je skutečnost, že bodový systém bude využívat ve své metodice Centrum sociálních služeb Praha. To do své metodiky pro posouzení a prioritizaci žadatelů o byt v kategorii bytů pro osoby v sociální tísni zařadí v rámci odborné veřejnosti mezinárodně uznávanou klasifikaci bytové nouze Ethos.

Co je podle vás tou nejzásadnější změnou, kterou nová pravidla přinášejí?

Především posilujeme odborný pohled na konkrétní životní situace lidí. Nastavení pravidel není jednoduché, ale chceme zabránit tomu, aby se pravidla zase měnila pětkrát v krátkém čase, jako se to stalo našim předchůdcům, kteří zkrátka nedokázali najít správný balanc. Tolik změn v tak krátkém čase samozřejmě nepřispívá ke stabilitě a jistotě žadatelů ani nájemníků. Proto jsme také k tvorbě metodiky pro přidělování bytů přizvali neziskové organizace, kterým jsme naslouchali a akceptovali jsme všechny jejich klíčové připomínky. Věřím proto, že dnes máme systém, který může fungovat dlouhodobě a stabilně. Právě proto, že jsme do jeho přípravy zapojili všechny klíčové aktéry.

Jak reagujete na kritiku, že vámi prosazená nová pravidla nejsou transparentní?

Není to pravda. Vůbec poprvé v historii jsme stanovili přibližné množství bytů a jejich percentuální rozložení mezi všechny vybrané skupiny osob pro každý rok. Tento přístup, kdy všichni dopředu jednoznačně vědí, kolik bytů a pro jaké účely bude k dispozici, naopak jednoznačně zvyšuje transparentnost a předvídatelnost celého systému. A to zejména pro žadatele, což pokládám za klíčové.

Co si od této změny pravidel slibujete? Není to příliš velký politický risk?

Kdybych se bála dělat odvážné kroky, neměla bych v politice co dělat. Vedle zmíněné stability systému si slibuji, že se k jednotlivým sociálním skupinám bude konečně přistupovat individuálně, nikoli podle šablony, jako tomu bylo doposud. Politika sociálního bydlení má vytvářet takové podmínky, aby i lidé v tíživé životní situaci měli co největší šanci se začlenit zpět do společnosti a do normálního života.

Nově schválený systém se proto opírá o tři pilíře: transparentnost, motivaci a odbornost. Žadatelům dají nová pravidla naději na lepší život a městu větší jistotu, že pomáhá tam, kde je o to skutečně zájem. Sociální síť má být jako trampolína, od které se lidé mohou odrazit ne jako pavučina, do které se chytíte.

Stává se, že sociální bydlení dostane někdo, kdo by na něj neměl nárok a systém tak zneužívá?

To se nestává. Problém spočívá spíše v tom, že se nám opravdu dramaticky zvedl počet stížností na občany, kteří dnes městské byty určené na sociální bydlení obývají. Máme zmapovanou celou řadu případů, kdy jsou přidělené byty naprosto vybydlené. A to klidně za období jednoho jediného roku. Změna pravidel pro přidělování městských bytů je tedy mimo jiné reakcí i na tento stav.

Bude město s horšící se ekonomickou situací Pražanů počet sociálních bytů navyšovat?

Určitě ano. Kolega Hlaváček si vytkl za cíl po dlouhých letech v Praze významně pohnout s výstavbou bytů. Máme dokonce už vytipované lokality, kde bude byty stavět samo město. Největší takový projekt se bude nacházet na Nových Dvorech na trase nové linky metra D, kde chceme postavit dva a půl tisíce bytů a kde by domov mohlo najít až šest tisíc Pražanů. Celkově v hlavním městě připravujeme jedenáct projektů, které má na starosti Pražská developerská společnost. Každý projekt je v jiné fázi přípravy, ale v některých případech bychom mohli začít stavět už za dva nebo tři roky. Vedle Nových Dvorů se jedná o projekty v Nových Počernicích, na Černém Mostě nebo na Palmovce.

Jak byste jako politička, která má v hlavním města na starosti bytovou politiku, popsala současný stav dostupnosti bydlení v Praze?

Nijak dobře na tom samozřejmě nejsme, to bohužel není žádná novinka a musíme si to přiznat. Zároveň má podobný problém většina metropolí. V hlavních městech chce zkrátka bydlet více lidí, než jsou tato města schopná pojmout. Je to logické, je zde dobrá infrastruktura, dostupné zdravotní služby, školství, pracovní příležitosti… Bohužel hned několik předchozích pražských koalic bytovou situaci vážně podcenilo, nebo ji nebylo schopno efektivně řešit, takže musíme teď s kolegy o to víc zabrat a začít to měnit.

Je tedy vaším cílem postavit více bytů?

Jiná cesta není. V posledních pěti letech se v Praze postavilo ročně asi jen 4 500 nových bytů. Tak nízké množství ale ani náhodou nedokáže uspokojit poptávku po bydlení. Usilujeme tedy o to, aby se v hlavním městě do roku 2030 postavilo alespoň 9 tisíc bytů za rok. V silách Prahy bude každý rok přispět zhruba 500 bytů, kterých se doposud stavělo jen úplné minimum. Skutečností ale je, že hlavní město má teď deficit asi 50 tisíc bytů a tento deficit se každoročně prohlubuje. Zásadní je proto rychlejší povolování staveb, respektive změna stavebního zákona, protože v tomto směru je naše republika opravdu na chvostu všech vyspělých států.

V tomto týdnu jste také oznámila, že se vám podařilo splnit jiný slib, totiž otevření nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku. Jak dlouho vám to trvalo? A pomůže tento krok skutečně vyřešit dlouhodobý nedostatek zubních pohotovostí, se kterým se zdaleka nepotýká jen Praha?

Otevřením nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku si osobně plním jeden ze zásadních úkolů, které jsem si vytkla pro tento rok v oblasti zdravotnictví. Ve vedení města jsem prosadila dotaci ve výši 2,5 milionu korun na vybavení této zubní pohotovosti a dalších 870 tisíc korun na provoz této služby. Zároveň vzniká také nová zubní ordinace s denním provozem. Jednou z mých priorit bylo pomoci přetíženým pražským zubním ambulancím – například v Městské poliklinice ve Spálené, ve které jsme otevřeli zubní pohotovost pro dospělé i děti už letos v zimě. Jsem moc ráda, že se naše několikaměsíční intenzivní úsilí o stabilizaci pražské zubní pohotovosti konečně stává realitou.

Praha spouští také novou vlnu podzimní kampaně na podporu pěstounské péče. Proč je potřeba tomuto tématu věnovat samostatnou kampaň?

Protože se rychle blíží konec tzv. kojeneckých ústavů, tedy dětských domovů pro děti do tří let věku, ale s jejich koncem samozřejmě nezmizí potřeba se o tyto děti starat. Pěstounská péče je jedním z ideálních nástrojů, jak docílit toho, aby se o děti měl kdo starat. Přestože je na tom Praha v rámci celé republiky nejlépe, i u nás je stále nedostatek zájemců o náhradní rodinnou péči. Kampaň se proto zaměří především na osvětu a pochopení smyslu náhradní rodičovské péče.

Co by podle vás mělo být výsledkem této kampaně?

Osobně bych byla ráda, kdyby se nám podařilo motivovat další rodiny i jednotlivce, aby se zapojili do pěstounské péče. Mám vizi, že by se Praha v tomto směru mohla stát lídrem a mohla by jít dál příkladem ostatním regionům v České republice. Druhým cílem kampaně je pak uvádět na pravou míru mýty a předsudky, které ve společnosti panují. Mnoho lidí si například stále myslí, že pěstounem může být jen manželský pár, případně, že pěstounem se nemůže stát osoba žijící ve stejnopohlavním páru. Přitom právě z těchto lidí se mohou stát skvělí pěstouni, kteří do péče dají nejen svůj čas, ale i své srdce. Souběžně s kampaní vznikl také nový informační web pro širokou veřejnost, zájemce o pěstounskou péči i stávající pěstouny.

Jak bude kampaň vypadat a co bude jejím obsahem?

Budeme vyprávět reálné příběhy lidí, kteří mají s pěstounskou péčí zkušenosti. Hlavním motivem bude slogan, který říká vše: „Láska se nedělí, láska se násobí“. Myslím, že to dobře vystihuje podstatu věci. Pěstounská péče je totiž vhodná pro všechny, kteří mají ve svém srdci místo. Těší mě proto, že se do kampaně zapojilo sedm reálných pěstounských rodin. Určitě není jednoduché jít se svou kůží na trh a vyprávět svůj příběh široké veřejnosti. Moc si jejich odvahy a pomoci cením. Mimochodem, autorkou fotografií je oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová. Kampaň začíná teď v říjnu a naváže na ni venkovní putovní výstava fotografií, kterou uvidíte v ulicích Prahy.